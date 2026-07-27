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Cristina Butura (deputat AUR): „Deblocăm angajările în spitale. Personalul medical nu mai stă la mila memorandumurilor Guvernului”

Deputatul AUR Cristina Butură anunță că membrii Comisiei pentru sănătate au adoptat un amendament care deblochează ocuparea posturilor prin concurs în spitalele din România pentru medici, asistenți medicali, infirmieri și întreg personalul medical și auxiliar, în limita bugetului aprobat.
Cristina Butura (deputat AUR): „Deblocăm angajările în spitale. Personalul medical nu mai stă la mila memorandumurilor Guvernului”
Raluca Anna Veleanu
27 iul. 2026, 16:48, Politic
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Potrivit deputatului AUR, măsura elimină obligația ca angajările să depindă de aprobarea unui memorandum al Guvernului, astfel încât spitalele vor putea organiza concursuri ori de câte ori au nevoie de personal.

„Astăzi, în Comisia pentru sănătate, am votat un amendament prin care deblocăm ocuparea posturilor prin concurs în spitalele din România pentru medici, asistenți medicali, infirmieri și întreg personalul medical și auxiliar, în limita bugetului aprobat.

Prin această modificare, eliminăm obligația ca angajările să mai depindă de aprobarea unui memorandum al Guvernului. Cu alte cuvinte, spitalele vor putea organiza concursuri atunci când au nevoie de personal, fără blocajele birocratice care, ani la rând, au îngreunat funcționarea sistemului sanitar.

Această măsură înseamnă mai mult decât simpla ocupare a unor posturi vacante. Înseamnă mai puțină presiune asupra personalului medical, mai puține gărzi suplimentare, echipe mai bine dimensionate și, cel mai important, servicii medicale mai bune și mai sigure pentru pacienți.

Cred cu tărie că este un pas esențial pentru sănătatea din România. Nu putem cere performanță de la spitale dacă nu le oferim posibilitatea de a angaja oamenii de care au nevoie. Un sistem de sănătate puternic nu se construiește doar din clădiri și echipamente. Se construiește, înainte de toate, cu oameni.”, a declarat deputatul AUR Cristina Butură.

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