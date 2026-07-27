Mircea Abrudean anunță că Senatul a adoptat soluția legislativă pentru blocajul de la ANCPI

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat luni că, în ședința extraordinară a Senatului, a fost adoptată soluția legislativă pentru deblocarea situației create la ANCPI.

Potrivit acestuia, termenul stabilit, 30 septembrie, va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Totodată, senatorii au aprobat măsuri pentru protejarea populației și a economiei în contextul scumpirii carburanților, prin introducerea unui mecanism care limitează adaosurile comerciale și permite reducerea graduală a accizei la motorină, în funcție de evoluția prețurilor și a indicatorilor din piață.

Mircea Abrudean a precizat că Senatul a adoptat și proiecte legislative privind creșterea performanței administrației fiscale și vamale, alături de modificarea Codului administrativ, din pachetul legilor PNRR.

„Senatul a adoptat astăzi, în sesiune extraordinară, mai multe proiecte legislative importante pentru România și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR”, a transmis președintele Senatului.

Potrivit acestuia, două dintre măsurile adoptate răspund unor probleme care afectează într-o mare măsură cetățenii României.

„Am adoptat soluția legislativă pentru situația creată la ANCPI, astfel încât persoanele care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil. Termenul agreat, 30 septembrie, va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele care îndeplinesc condițiile legale”, a explicat Mircea Abrudean.

O altă măsură adoptată de Senat are în vedere limitarea efectelor creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei.

„Am adoptat măsuri pentru protejarea populației și a economiei în contextul creșterii prețurilor la carburanți. Legea instituie un mecanism prin care adaosurile comerciale sunt limitate, iar acciza la motorină poate fi redusă gradual, în funcție de evoluția prețurilor, atunci când indicatorii de piață o justifică. Mecanismul este dinamic și se dezactivează automat atunci când condițiile de criză nu mai sunt îndeplinite”, a precizat acesta.

Mircea Abrudean a declarat, totodată, că aceste proiecte fac parte din pachetul de reforme restante din PNRR.

„Tot astăzi, Senatul a adoptat și proiecte legislative privind performanța în administrația fiscală și vamală, precum și modificarea Codului administrativ. Sunt proiecte care fac parte din pachetul de legi restante din PNRR care ne vor ajuta să salvăm peste 3 miliarde de euro”, a transmis președintele Senatului.