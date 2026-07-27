Sistemul e-Terra nu are încă un termen de repornire după atacul cibernetic asupra ANCPI

„Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), autoritatea națională competentă, a fost implicat în investigarea incidentului, conform procedurilor legale aplicabile instituțiilor publice”, se arată în comunicatul emis luni. Executivul precizează că atacul, constatat în 14 iulie, a fost unul de tip ransomware, în urma căruia „atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduiește aplicațiile agenției”.

Potrivit Guvernului, baza de date centrală a sistemului cadastral nu a fost compromisă.

„Baza de date centrală a sistemului cadastral – cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor – nu a fost afectată. Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată”.

Referitor la platforma ePay, Executivul anunță că va fi lansat ulterior un nou modul software pentru plata electronică și recomandă utilizatorilor care au folosit ePay.ancpi.ro să își schimbe parola de acces, în special dacă aceasta este utilizată și pentru alte conturi sau servicii online. Totodată, Guvernul recomandă prudență în cazul mesajelor sau apelurilor prin care sunt solicitate date personale, financiare ori coduri de acces.

„Investigația tehnică, derulată de DNSC împreună cu ANCPI, urmărește reconstituirea completă a modului în care a fost posibilă compromiterea infrastructurii, pentru (…) a consolida definitiv securitatea sistemelor statului. Paralel, conform declarațiilor DNSC, identificarea și tragerea la răspundere a autorilor atacului fac obiectul unei anchete penale aflate în derularea organelor judiciare competente. Concluziile relevante pentru siguranța publică vor fi comunicate pe măsură ce sunt confirmate, cu respectarea confidențialității impuse de ancheta în curs”.

Lucrările, întrerupte din motive de precauție

În prezent, echipele tehnice ale ANCPI, sprijinite de specialiști din cadrul STS și Cyberint, lucrează la reconstrucția infrastructurii și la operaționalizarea aplicației e-Terra în cloud-ul guvernamental.

„Lucrările desfășurate continuu, programate să se încheie ieri (n.r – duminică), au fost întrerupte la ora 03:00 din motive de precauție și au fost reluate astăzi (n.r – luni), dimineața”.

Autoritățile spun că au decis ca sistemul să fie repornit mai întâi în versiunea actuală. Apoi urmează ca actualizările să fie realizate ulterior, fără întreruperea serviciilor.

Data repunerii în funcțiune, încă incertă

„Testele finale de funcționare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunța o oră sau o dată fermă de repunere în funcțiune – nu dorim să facem promisiuni pe care condițiile tehnice ne pot obligă să le amânăm”.

Sunt implementate măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii, astfel încât „sistemele redeschise publicului să fie mai sigure decât înainte de incident”.