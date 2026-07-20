Oana Gheorghiu: Atacurile cibernetice asupra instituțiilor statului arată probleme de coordonare și securitate

Potrivit acesteia, verificările preliminare indică existența unor posibile nereguli în respectarea procedurilor și obligațiilor privind securitatea cibernetică, iar prioritatea autorităților este readucerea în funcțiune a serviciilor afectate în condiții de siguranță.

Sistemele vor fi repornite doar după verificări

Oana Gheorghiu a precizat într-o postare publicată pe rețelele de socializare că specialiștii instituțiilor competente lucrează la restaurarea sistemelor informatice, verificarea integrității datelor și eliminarea vulnerabilităților identificate.

Ea a subliniat că serviciile publice afectate trebuie repornite numai după ce există garanții că acestea pot funcționa în siguranță și fără riscul unor noi incidente.

„Problema este mai profundă”

În opinia sa, atacurile recente au scos la iveală o problemă structurală privind lipsa de coordonare între instituțiile statului în dezvoltarea și administrarea unor sisteme digitale eficiente, interoperabile și sigure.

„Aceste incidente arată însă o problemă mai profundă: lipsa de coordonare dintre instituțiile statului în construirea și administrarea unor soluții digitale eficiente, interoperabile și sigure. Securitatea cibernetică nu este o chestiune tehnică secundară și nu poate fi tratată diferit de la o instituție la alta. Este o responsabilitate directă a conducerii fiecărei instituții și o condiție esențială pentru încrederea cetățenilor în stat”, a transmis aceasta.

Solicită standarde unitare și audituri

Oana Gheorghiu consideră că incidentele nu trebuie considerate încheiate odată cu restabilirea funcționării sistemelor informatice și că este necesară o analiză a cauzelor care au permis producerea acestora.

Potrivit acesteia, trebuie stabilit ce nu a funcționat, cine nu și-a îndeplinit obligațiile și ce măsuri sunt necesare pentru a preveni situații similare.

Ea a susținut că este nevoie de standarde unitare în materie de securitate cibernetică, audituri periodice, copii de siguranță testate, planuri de continuitate și o coordonare mai eficientă la nivelul întregii administrații publice.

„Vulnerabilitățile trebuie eliminate”

În mesajul său, Oana Gheorghiu a arătat că atacurile informatice trebuie să reprezinte o lecție pentru autoritățile române și a afirmat că vor fi luate măsuri pentru eliminarea vulnerabilităților constatate, asumarea responsabilităților și reducerea riscului producerii unor blocaje similare în viitor.