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Exporturile de ovine din România ar putea fi reluate. ANSVSA anunță o misiune urgentă de audit a experților europeni

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță progrese în demersurile pentru reluarea exporturilor de ovine și carcase de oaie.
Exporturile de ovine din România ar putea fi reluate. ANSVSA anunță o misiune urgentă de audit a experților europeni
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Pixabay/Hans
Oana Antipa
23 iun. 2026, 12:51, Social
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Instituția precizează că, în urma discuțiilor tehnice desfășurate la Bruxelles, delegația României a primit semnale încurajatoare din partea Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene.

Întâlnirile au fost solicitate de președintele ANSVSA, Alexandru Bociu. Instituția susține că reprezentanții europeni și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini identificarea unor soluții pentru redeschiderea piețelor externe.

Demersurile au fost susținute și la nivel politic

ANSVSA arată că negocierile au fost susținute și în cadrul reuniunii oficiale a Consiliului Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg. La discuții a participat vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

Conform instituției, oficialul a sprijinit planul de măsuri și propunerile tehnice elaborate de ANSVSA pentru sectorul ovin. În marja reuniunii au avut loc discuții și cu Olivér Várhelyi, privind identificarea unor soluții pentru reluarea exporturilor.

ANSVSA afirmă că rezultatul negocierilor confirmă faptul că măsurile adoptate pentru gestionarea focarelor de variolă ovină și pestă a micilor rumegătoare au fost fundamentate științific și aplicate corespunzător.

Experți europeni vor veni în România pentru un audit

Instituția anunță că partenerii europeni au convenit constituirea de urgență a unui grup format din experți internaționali și specialiști români.

Potrivit ANSVSA, acest grup va avea misiunea de a valida o strategie dedicată României. Documentul va urmări reluarea exporturilor de ovine în cel mai scurt timp. În același timp, strategia trebuie să prevină răspândirea bolilor către efectivele de ovine și caprine din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Calendarul stabilit pentru reluarea exporturilor

Echipa de experți europeni urmează să fie constituită în cursul acestei săptămâni sau cel târziu săptămâna viitoare.

Ulterior, specialiștii europeni și reprezentanții autorităților române vor efectua o misiune de audit în teren. Aceștia vor analiza situația din exploatațiile afectate și măsurile aplicate de autorități.

ANSVSA precizează că, la începutul lunii iulie, comisia va stabili soluțiile finale pentru deblocarea rapidă a exporturilor de ovine.

Instituția mai arată că reprezentanții DG SANTE au oferit asigurări privind începerea rapidă a activității grupului de experți. Potrivit ANSVSA, obiectivul comun al autorității și al Ministerului Agriculturii este protejarea fermierilor români și menținerea poziției României printre principalii exportatori europeni de ovine.

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