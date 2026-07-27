ANSVSA: Nu există un plan de vaccinare în masă a oilor. Vaccinarea este analizată doar pentru Constanța și Tulcea

Instituția afirmă că orice măsură va fi adoptată exclusiv pe baza analizelor științifice și cu aprobarea Comisiei Europene.

În contextul evoluției Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), ANSVSA susține că strategia aflată în analiză vizează o abordare regionalizată, nu o campanie de vaccinare la nivel național.

ANSVSA continuă consultările cu experții Comisiei Europene

Potrivit instituției, înainte de adoptarea unei decizii finale vor avea loc noi consultări tehnice cu experții europeni.

Joi, la ora 12:00, specialiștii ANSVSA vor participa la o videoconferință cu experții EUVET – Grupul de Experți Veterinari de Urgență al Comisiei Europene – pentru analiza planului propus. În paralel, autoritatea convoacă propriul Consiliu Științific pentru evaluarea tuturor opțiunilor.

Vaccinarea este analizată doar pentru Constanța și Tulcea

ANSVSA subliniază că nu există un plan de vaccinare generalizată a efectivelor de ovine din România.

Propunerea transmisă Comisiei Europene prevede o campanie de vaccinare strict localizată în județele Constanța și Tulcea, alese pe criterii geografice, economice și epidemiologice. Până la emiterea unei decizii oficiale de către Bruxelles, vaccinarea nu va începe.

Instituția propune împărțirea țării în două zone epidemiologice distincte, pentru protejarea fluxurilor comerciale și limitarea impactului asupra exporturilor.

Restul țării ar urma să rămână fără vaccinare

Conform planului aflat în analiză, în restul României nu ar urma să fie aplicată vaccinarea, obiectivul fiind menținerea circulației libere a animalelor și produselor pe piața unică europeană.

În județele care nu vor fi incluse în zona de vaccinare, comerțul cu carne proaspătă și produse lactate va continua în condițiile actuale, cu respectarea cerințelor de trasabilitate prin sistemul electronic TRACES.

Pentru Constanța și Tulcea, dacă planul va fi aprobat, comercializarea produselor se va realiza atât pe piața locală, în condițiile prevăzute de legislația sanitar-veterinară, cât și la export, pe baza certificatelor negociate cu statele terțe.

În același timp, ANSVSA afirmă că poartă negocieri cu partenerii externi pentru actualizarea certificatelor sanitar-veterinare, astfel încât exporturile de animale vii și produse de origine animală să poată continua.

ANSVSA: Nicio decizie fără consultarea crescătorilor

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicole Bociu, afirmă că instituția urmărește protejarea intereselor crescătorilor și menținerea piețelor externe deschise pentru exporturile românești.

„Vreau să îi asigur pe toți oierii din România că ANSVSA face demersuri în fiecare zi pentru a le proteja interesele și pentru a ține deschise piețele de export, unde am obținut împreună cifre record. Suntem mereu deschiși la dialog și vă spunem transparent tot ce facem pentru ridicarea restricțiilor. Cele trei întâlniri pe care le-am avut deja la nivel central în ultima perioadă (…) arată clar că nu luăm nicio decizie fără dumneavoastră”, a declarat președintele ANSVSA.

Autoritatea precizează că obiectivul principal rămâne ridicarea restricțiilor și menținerea stabilității sectorului zootehnic, iar orice măsură va fi fundamentată pe dovezi științifice și în acord cu legislația europeană.