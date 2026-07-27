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Un tren Alstom Coradia al CFR Călători, atacat cu pietre pe ruta Constanța – București Nord

Un tren Alstom Coradia Stream al CFR Călători a fost atacat cu pietre în cursul zilei de luni, în timp ce circula pe ruta Constanța - București Nord. În urma acestui eveniment, un geam lateral (dublura) a fost spart, iar Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată.
Un tren Alstom Coradia al CFR Călători, atacat cu pietre pe ruta Constanța – București Nord
Sursa foto: Alstom
Diana Nunuț
27 iul. 2026, 17:28, Social
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Un tren Alstom Coradia Stream al CFR Călători a fost atacat cu pietre pe ruta Constanța – București Nord.

Trenul Interregio 16082, operat de SNTFC CFR Călători, plecase din gara Constanța la ora 12:30, fiind programat să ajungă în stația București Nord la ora 14:43.

Garnitura a parcurs patru kilomeri, ajungând în stația CF Palas. În acel moment, mecanicul de locomotivă a oprit trenul pentru că mai multe persoane au aruncat cu pietre în direcția trenului. În urma acestui eveniment, un geam lateral (dublura) a fost spart, informează Club Feroviar. 

În aceste condiții, Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată. Trenul și-a continuat călătoria, ajungând în Gara de Nord din București cu o întârziere de 10 minute față de ora programată.

Vor fi făcute mai multe cercetări. Autoritățile vor iniția demersuri pentru identificarea persoanelor responsabile și vor aplica măsurile legale care se impun în acest caz.

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