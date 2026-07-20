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Modificări la unele trenuri internaționale, ca urmare a lucrărilor feroviare din Ungaria. Ce trenuri sunt afectate

CFR călători anunță modificări temporare la unele trenuri internaționale, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria. Ce trenuri vor fi afectate de modificări.
Modificări la unele trenuri internaționale, ca urmare a lucrărilor feroviare din Ungaria. Ce trenuri sunt afectate
Sursă foto: CFR Călători
Ioana Târziu
20 iul. 2026, 18:02, Social
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CFR Călători a anunțat, luni, modificări temporare în circulația trenurilor internaționale, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria.

Lucrările se vor realiza pe secțiile Budapesta – Szolnok – Lőkösháza și Budapesta – Szolnok – Debrecen. Perioada lucrărilor va fi 30 august – 3 noiembrie 2026.

Ce trenuri sunt afectate

Trenurile internaționale IR 73 Budapesta Keleti – București Nord, IR 75 Budapesta Keleti – Cluj Napoca, IR 79 Budapesta Keleti – București Nord, IR 371 Budapesta Keleti – Arad, IR 375 Budapesta Keleti – Arad, IR 377 Budapesta Keleti – Timișoara Nord, IR 379 Budapesta Keleti – Arad și IR 473 Budapesta Keleti – București Nord vor pleca din stația Budapesta Keleti cu 5 minute mai devreme față de graficul de circulație din mersul trenurilor.

CFR călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente.

De asemenea, informații actualizate privind traficul feroviar pe rețeaua MÁV pot fi consultate accesând site-ul mavcsoport.hu.

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