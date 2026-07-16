Trenurile internaționale spre Ungaria, afectate de lucrări. Pasagerii vor fi preluați cu autobuze

CFR Călători anunță modificări în circulația unor trenuri internaționale, ca urmare a lucrărilor la infrastructura feroviară desfășurate de administrația feroviară ungară MAV Start pe secția Biharkeresztes – Püspökladány.

Potrivit companiei, în perioada 31 iulie – 3 august 2026, transportul pasagerilor va fi asigurat cu autobuze MAVBUSZ între stațiile Biharkeresztes – Berettyoujfalu și Biharkeresztes – Puspokladany și retur.

Măsura afectează trenurile internaționale RE 358, RE 360, RE 362, RE 364, RE 368, RE 359, RE 361, RE 363, RE 365 și RE 369.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor pentru a evita eventuale inconveniente cauzate de modificările temporare ale circulației.