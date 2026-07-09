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„Omul sfințește locul”. Ultimul mesaj aniversar pentru Gabi Mureșan, înainte să moară în Lacul Trappold

Cu mai puțin de patru luni înaintea morții lui Gabi Mureșan, pagina pensiunii Casa Trappold publica o fotografie în care fostul fotbalist apărea zâmbind, în locul pe care îl transformase într-una dintre cele mai cunoscute afaceri turistice din zona Apold.
„Omul sfințește locul”. Ultimul mesaj aniversar pentru Gabi Mureșan, înainte să moară în Lacul Trappold
Marius Vale
09 iul. 2026, 14:31, Social
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„Omul sfințește locul și-l transformă în acasă, indiferent de unde pășește. La mulți ani, Gabriel Mureșan! Să ne trăiești!”, se arăta în mesajul publicat pe 18 martie.

Postarea continua cu o referire la activitatea sa în fruntea comunei: „Fiecare an ne demonstrează că implicarea ta în viața satului ne face bine și ne aduce în fața oamenilor fără care ne trec uneori pragul! Vezi mai puțin prin tine”.

La câteva luni distanță, cuvintele „omul sfințește locul” capătă o semnificație dureroasă. Gabi Mureșan a murit la numai 44 de ani, după ce a intrat în Lacul Trappold, aflat în afara localității Șaeș, spre Apold, și nu a mai revenit la suprafață.

Poliția a fost alertată miercuri, 8 iulie, în jurul orei 22:50. Fostul internațional a fost găsit în stare de inconștiență și transportat la spital, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața. IPJ Mureș a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Casa și lacul în care Gabi Mureșan a investit suflet și bani

Casa Trappold era afacerea de suflet a familiei Mureșan. Fostul campion al României și familia sa au restaurat o casă săsească din Apold, transformând-o într-o pensiune, după investiții care depășiseră 500.000 de euro.

Ulterior, proiectul a fost extins prin amenajarea Lacului Trappold, între localitățile Șaeș și Apold. Lacul a fost deschis inițial clienților pensiunii, fiind dotat cu hidrobiciclete și amenajat inclusiv pentru pescuit.

Tocmai în acest lac, legat de proiectul în care investise ani de muncă, Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de anchetatori.

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