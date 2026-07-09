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Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a murit la 44 de ani

Fostul fotbalist Gabi Mureșan a murit la vârsta de 44 de ani. Anunțul a fost făcut de Primăria Comunei Apold, unde Mureșan era primar.
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a murit la 44 de ani
Sursa foto: Mircea Rosca/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
09 iul. 2026, 08:53, Social
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„Astăzi trăim cu toții o mare durere. Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre”, a transmis instituția.

Primăria a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut.

„În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire!”, se mai arată în mesaj.

Monitorul de Cluj scrie că Gabi Mureșan a murit înecat într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. Pompierii din Sighișoara au fost solicitați miercuri seară să caute o persoană posibil înecată, iar victima a fost scoasă din apă și transportată la UPU Târgu Mureș, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Gabi Mureșan a fost unul dintre jucătorii importanți ai CFR Cluj în perioada în care clubul din Gruia a câștigat primele titluri din istorie. A evoluat ca mijlocaș defensiv și a jucat, de-a lungul carierei, pentru echipe precum CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș.

Cu CFR Cluj, Mureșan a câștigat trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României și Supercupa României.

După retragerea din fotbal, Gabi Mureșan a intrat în administrația locală. În 2020 a fost ales primar al comunei Apold, iar în 2024 a obținut al doilea mandat.

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