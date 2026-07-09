Zebre, păuni, ratoni și șerpi veninoși, în libertate, după inundațiile din sudul Chinei. Unele animale au scăpat de la grădina zoo

Taifunul Maysak a devastat sudul și centrul Chinei în această săptămână, provocând inundații și acumulări rapide de apă, a forțat evacuarea a 130.000 de persoane. De asemenea, 39 de persoane au murit în regiunea Guangxi, potrivit AFP, citată de France24.

Grădina zoologică din orașul Guigang, din regiune, a solicitat, miercuri, ajutorul cetățenilor pentru găsirea animalelor care au evadat din grădina zoo. Potrivit anunțului, unele țarcuri au fost distruse de „ploile torențiale continue”.

Reprezentanții grădinii zoologice au furnizat și o listă cu animalele dispărute, printre care se numără „doi ratoni nord-americani, patru porci spinoși și treizeci de păuni”, potrivit unui comunicat publicat de Biroul pentru Cultură, Sport și Turism al unui district local.

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— tira‎‎⚝ (@thvspeaks) July 9, 2026

De la grădina zoo au mai scăpat animale precum păsări Macaw și papagali, 9 porcușori, dar și 4 Capybara.

Potrivit reprezentanților grădinii zoo, unele dintre animalele evadate „ar putea fi speriate și potențial agresive”.

„Dacă observați vreunul dintre aceste animale, vă rugăm să păstrați o distanță de siguranță. Nu încercați să le prindeți, să vă apropiați de ele sau să le provocați, deoarece acest lucru ar putea fi periculos”, au avertizat reprezentanții grădinii zoo.

Între timp, videoclipuri cu săteni aflați în apă până la genunchi și încercând frenetic să prindă cu mâinile goale și cu plase șerpi care înotau într-un oraș inundat din Guangxi au devenit virale pe rețelele sociale în această săptămână.

Pe rețele sociale au apărut și imagini cu aligatori înotând în ape.

Wu Zhi, șeful comitetului local al satului, a declarat pentru publicația de stat „Red Star News” că luni au evadat între 800 și 900 de șerpi, după ce o fermă de reproducere a fost distrusă de inundații în orașul Hengzhou.

Orașul „și-a consolidat imediat rezervele de resurse medicale și a extins de urgență stocul de antivenin” la spitalul local, a relatat postul public de televiziune CCTV.