China a testat o rachetă balistică în Pacificul de Sud. Mai multe țări critică lansarea

Marina chineză a testat, luni, o rachetă balistică cu rază lungă de acțiune, de pe unul dintre submarinele sale nucleare din Pacificul de Sud, potrivit AP.

Testele au provocat critici

Lansarea a stârnit proteste și îngrijorare din partea țărilor din regiune și a Statelor Unite.

Racheta transporta un focos fictiv, potrivit agenției oficiale de știri Xinhua. China a efectuat ultimul test cu rachetă în Pacific acum doi ani. Atunci, a lansat o rachetă balistică intercontinentală cu un focos fictiv, primul din 1980, potrivit sursei.

Lansarea de luni, la ora 12:01, ora locală, a făcut parte dintr-un antrenament anual de rutină. Acesta a respectat dreptul și practicile internaționale. De asemenea, nu a fost îndreptată împotriva vreunei țări sau ținte, potrivit unei scurte declarații a Xinhua, republicată de Ministerul Apărării.

Militarizarea Beijingului a stârnit îngrijorări, iar Australia, Japonia și Noua Zeelandă au criticat lansarea.

Noua Zeelandă, informată doar cu câteva ore înainte de lansare

Guvernul Noii Zeelande a declarat că a fost informat cu câteva ore înainte. A menționat că racheta a fost lansată spre Zona Liberă de Arme Nucleare din Pacificul de Sud, mai arată sursa citată.

Zona a fost înființată prin Tratatul de la Rarotonga din 1986. Acesta interzice armele nucleare în întreaga regiune. China a ratificat protocoalele în 1987, angajându-se să nu testeze arme nucleare în zonă și nici să nu amenințe cu utilizarea lor împotriva semnatarilor cu teritorii în regiune.

„Se pare că, în ciuda preocupărilor noastre de lungă durată cu privire la acest tip de activitate, China a efectuat testul la câteva ore după ce ne-a informat”, a declarat ministrul de externe al Noii Zeelande, Winston Peters.

Lansarea, în aceeași zi cu semnarea unui tratat de apărare

Lansarea a avut loc în aceeași zi în care Australia și Fiji au semnat un nou tratat de apărare reciprocă. El este menit să contracareze influența chineză în Pacific, potrivit aceleiași surse.

„Australia a fost clară față de China. Consideră acest lucru destabilizator pentru regiune”, a declarat ministrul australian de externe, Penny Wong, ca răspuns la test.

„Activitățile militare ale Chinei, combinate cu lipsa sa de transparență, au devenit o preocupare gravă pentru Japonia și societatea internațională”, a declarat secretarul șef al cabinetului, Minoru Kihara, în Japonia. El a citat activitățile militare ale Beijingului în jurul Japoniei și creșterea cheltuielilor militare.

China a ignorat criticile

Beijingul a ignorat, însă, criticile.

„Sperăm că țările relevante vor evita interpretările excesive”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Thomas Pigott, a declarat că, în timp ce SUA „lucrează mai intens ca niciodată” pentru a preveni proliferarea nucleară, China face exact opusul.

„O mare îngrijorare pentru regiune”

„Acumularea rapidă și opacă de arme nucleare de către Beijing este o mare îngrijorare pentru regiune și pentru întreaga lume”, a spus el, conform sursei.

Pigott a adăugat că SUA vor continua să îndemne Beijingul să se angajeze în discuții semnificative privind controlul armelor. De asemenea, vor continua să îndemne China să se angajeze în cadrul unui acord de notificare regularizată pentru lansările de rachete balistice intercontinentale și lansările spațiale.