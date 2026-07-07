China publică prima imagine a asteroidului care ar putea fi o bucată desprinsă din Lună

fotoKamoʻoalewa este unul dintre puținele obiecte cosmice clasificate drept „cvasi-sateliți” ai Pământului. Deși este supranumit „a doua Lună”, asteroidul nu orbitează planeta noastră, ci Soarele. Traiectoria sa este însă foarte apropiată de cea a Pământului, ceea ce îl face să pară că ne însoțește permanent în călătoria prin Sistemul Solar, mai scrie Scientific American. Astronomii au identificat asteroidul în 2016, iar de atunci acesta a devenit unul dintre cele mai interesante obiecte din apropierea Terrei.

Prima fotografie realizată de Tianwen-2

Imaginea publicată de Agenția Spațială Chineză (CNSA) a fost realizată după ce sonda Tianwen-2 a parcurs peste un miliard de kilometri în aproximativ 13 luni și a ajuns la doar aproximativ 20 de kilometri de asteroid. În perioada următoare, nava spațială va efectua observații detaliate asupra formei, compoziției și structurii suprafeței, înainte de a încerca una dintre cele mai dificile operațiuni ale misiunii: colectarea unei mostre de pe asteroid.

Ar putea fi o bucată desprinsă din Lună

Misiunea are o miză științifică importantă. Mai multe studii sugerează că proprietățile spectrale ale lui Kamoʻoalewa seamănă mai mult cu rocile lunare decât cu cele ale asteroizilor obișnuiți. Din acest motiv, o parte a comunității științifice consideră că obiectul ar putea proveni dintr-un impact violent produs pe suprafața Lunii, care ar fi aruncat fragmente de rocă în spațiu. Există însă și cercetări care indică faptul că asteroidul ar putea proveni din centura principală de asteroizi, iar analiza mostrelor aduse pe Pământ ar putea clarifica definitiv originea sa.

China vrea să aducă mostre pe Pământ

Potrivit planului de misiune, Tianwen-2 va colecta aproximativ 100 de grame de material de pe suprafața asteroidului. Capsula cu mostre este programată să revină pe Pământ în noiembrie 2027, iar după această etapă sonda își va continua călătoria către cometa 311P/PANSTARRS, unde ar urma să ajungă în 2035.

O nouă demonstrație a ambițiilor spațiale ale Chinei

Misiunea Tianwen-2 face parte din programul prin care Beijingul încearcă să își consolideze poziția printre marile puteri spațiale. După succesul misiunii Tianwen-1 pe Marte și dezvoltarea propriei stații spațiale, China investește tot mai mult în explorarea Sistemului Solar, iar aducerea unor mostre de pe Kamoʻoalewa ar reprezenta o premieră mondială pentru un obiect de acest tip. Dacă ipoteza privind originea lunară va fi confirmată, oamenii de știință ar putea obține informații noi despre istoria Lunii, despre impacturile cosmice care au modelat-o și despre evoluția obiectelor aflate în apropierea Pământului.