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Astronautul canadian din misiunea Artemis 2 și-a anunțat retragerea

Astronautul canadian Jeremy Hansen, membru al echipajului misiunii Artemis 2 a NASA care a orbitat Luna, va părăsi agenția spațială canadiană în septembrie, a anunțat agenția luni.
Astronautul canadian din misiunea Artemis 2 și-a anunțat retragerea
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
06 iul. 2026, 23:56, Știri externe
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Plecând din Florida pe 1 aprilie, Jeremy Hansen și astronauții americani Reid Wiseman, Christina Koch și Victor Glover s-au aventurat mai departe în spațiu decât orice om înaintea lor și au adus înapoi sute de gigaocteți de date din această primă călătorie lunară de la ultima misiune Apollo din 1972, potrivit Le Figaro.

Fostul pilot de vânătoare Jeremy Hansen, în vârstă de 50 de ani, a devenit primul non-american care a zburat cu satelitul Pământului. Misiunea Artemis 2 a fost primul său zbor spațial.

„În timpul recentei misiuni istorice Artemis II, Jeremy Hansen i-a adus pe canadieni mai aproape de Lună și a arătat lumii rolul Canadei în domeniul explorării spațiale umane”, a declarat agenția spațială canadiană într-un comunicat.

Hansen va părăsi agenția spațială „începând cu septembrie 2026” pentru a urmări „noi oportunități profesionale”, continuând în același timp să servească ca rezervă în cadrul Forțelor Aeriene Regale Canadiene, a specificat agenția. „A făcut istorie devenind primul canadian care s-a aventurat pe fața ascunsă a Lunii”, a subliniat prim-ministrul canadian Mark Carney.

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