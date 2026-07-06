Capitala SUA a înregistrat cea mai slabă calitate a aerului din ultimul an, după focul de artificii de Ziua Independenței

Pyrotecnico, compania contractată de Freedom 250, o organizație apropiată administrației Trump, a stabilit un record mondial prin lansarea a 850.000 de artificii în timpul sărbătorilor de 4 iulie, potrivit Le Figaro.

Mai mulți experți avertizaseră că un volum atât de mare de artificii concentrate în doar 40 de minute riscă să provoace o deteriorare dramatică a calității aerului. Stațiile de monitorizare a poluării aerului din capitala SUA au înregistrat, într-adevăr, o creștere a concentrațiilor de poluanți începând de sâmbătă, ora 20:00, din cauza spectacolelor de artificii din zonă.

Însă nivelurile de particule fine au crescut vertiginos cu puțin înainte de miezul nopții, când a început spectacolul de artificii de la National Mall, amânat cu câteva ore din cauza furtunilor. Concentrația de particule fine – particule cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri capabile să pătrundă adânc în plămâni și asociate cu riscuri imediate și pe termen lung pentru sănătate – a depășit 200 de micrograme pe metru cub la unul dintre punctele de monitorizare, conform datelor analizate de AFP.

Alerte de „cod violet” și în statele vecine

Alerte de „cod violet”, care indică o calitate foarte slabă a aerului pentru întreaga populație, nu doar pentru persoanele vulnerabile, au fost emise și în mare parte din Washington, D.C., precum și în statele vecine Maryland și Virginia. Contactată de AFP, purtătoarea de cuvânt a Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Brigit Hirsch, a respins criticile: „Focurile de artificii au fost fantastice și sperăm că toată lumea s-a bucurat de spectacolele incredibile din capitala națiunii și din împrejurimi, pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a Americii”, a spus ea.

„Furtuni au avut loc înainte, practic în timpul și după spectacolul de artificii, iar asta ne-a permis să evităm ce era mai rău”, explică Russell Dickerson, specialist în științe atmosferice la Universitatea din Maryland. Ploile abundente au ajutat la eliminarea fumului, iar calitatea aerului a revenit la niveluri normale până duminică la prânz. „Am fost foarte aproape de un scenariu mult mai grav. Era cu adevărat nerecomandabil ca cineva să stea afară.”

Încercare de record mondial

Înainte de eveniment, Pyrotecnico a declarat pentru AFP că își propune să doboare recordul mondial pentru cel mai mare spectacol de artificii din istorie, deținut în prezent de Filipine din 1 ianuarie 2016, cu aproximativ 810.000 de dispozitive pirotehnice. Un purtător de cuvânt al Guinness World Records a confirmat pentru AFP că au primit o cerere de recunoaștere a evenimentului și a precizat că aceasta este în prezent în curs de examinare. „În acest stadiu, nu putem confirma dacă recordul a fost doborât. Vom putea lua o decizie doar după ce echipele noastre vor primi și vor analiza pe deplin dovezile”, au declarat aceștia.