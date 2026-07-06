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Topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume. Primele trei locuri sunt din aceeași țară

Topul 10 al celor mai aglomerate destinații turistice din lume are pe primele trei locuri, orașe sunt din aceeași țară. Cea mai aglomerată destinație din lume are peste 100 de turiști la fiecare locuitor.
Topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume. Primele trei locuri sunt din aceeași țară
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
06 iul. 2026, 22:19, Știri externe
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Topul 10 al celor mai aglomerate destinații turistice din lume a fost realizat în baza unui studiu al MoneyTransfers.com, potrivit Express. Cercetarea a stabilit că Phuket din Thailanda este cea mai aglomerată destinație turistică de pe planetă. Stațiunea are un număr de 118 turiști pentru fiecare rezident.

Phuket este una dintre principalele destinații de plajă din Thailanda și se mândrește cu câteva dintre cele mai frumoase plaje din lume precum Kata și Karon.

Pattaya și Krabi, ambele din Thailanda, au ocupat locurile doi și trei în topu destinațiilor aglomerate

Topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume are și locuri din Europa

După Thailanda pe listă mai apar destinații din Grecia și Turcia. Heraklion din Grecia a ocupat locul șapte în clasamentu cu 22 de turiști per localnic.

Veneția din Italia apare și ea pe listă, cu 21 de turiști per rezident. Rhodos din Grecia este pe listă, cu peste 20 de turiști pentru fiecare rezident, în timp ce Miami din SUA are 18 turiști pentru fiecare localnic.

Topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume

Cele mai aglomerate destinații din lume sunt următoarele:

Phuket, Thailanda

Pattaya, Thailanda

Krabi, Thailanda

Mugla, Turcia

Hurghada, Turcia

Macau, China

Heraklion, Grecia

Veneția, Italia

Rodos, Grecia

Miami, SUA

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