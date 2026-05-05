Un globe-trotter a stabilit care este „cea mai enervantă” țară din lume. Numeroși români își fac vacanța acolo

Luca Pferdmenges este un german în vârstă de 23 de ani care susține că a vizitat toate țările din lume, potrivit Express. El își prezintă experiențele în mediul online, având 2,9 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare.

Acolo, germanul își anunță concluziile privitoare la țările supraevaluate, dar și la cele care au „comori” ascunse. Într-o declarație pentru Daily Mail, el a spus că „Egiptul, Franța, Maldive, Mauritius, Seychelles, cea mai mare parte a Antilelor Mici din Caraibe sunt adesea foarte turistice și adesea nu au prea multe în afară de plaje frumoase.”

El a continuat spunând că zona Caraibe este „super-supraevaluată” și a menționat Egiptul drept „cea mai enervantă țară pentru turiști”.

Luca Pferdmenges a mai spus că țările baltice sunt „subevaluate”, la fel ca Uzbekistan, Myanmar și majoritatea națiunilor din America Latină. În schimb, neamțul a descris Bhutanul și Myanmarul ca fiind „cu adevărat necunoscute” și „unele dintre cele mai frumoase țări din lume”.

Cea mai periculosă și cea mai frumoasă

Călătorul a fost întrebat ce țară din Europa este cea mai periculoasă și a răspuns că Belgia nu este sigură după lăsarea întunericului. Pe lista cu destinații pe care le consideră periculoase neamțul a trecut orașele Paris, Londra și Frankfurt, dar și țările Franța, Italia și Grecia. În schimb el s-a arătat mirat de faptul că unele țări nu sunt cunoscute de turiști.

„Este surprinzător cât de puțină recunoaștere primesc locuri precum Muntenegru sau Slovenia. Sunt unele dintre cele mai frumoase țări din lume – și ieftine – dar nimeni nu le vizitează”, a dezvăluit Luca Pferdmenges.

Când a fost rugat să numească țara preferată, Luca a menționat nouă destinații. Acestea sunt Mexic, Brazilia, Israel, Spania, Bhutan, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, Portugalia și Austria. În ceea ce privește orașul preferat, globe-totter-ul a menționat Lisabona.