A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se află

Cea mai bună plajă din lume a fost desemnată într-un nou clasament, realizat pe baza opiniilor a mii de profesioniști și experți în turism. Potrivit Express, sunt multe plaje populare în întreaga lume, însă cele mai apreciate rămân, totuși, cele care au o frumusețe naturală aparte, se află în afara traseelor turistice obișnuite și nu sunt aglomerate. În această situație se află și plaja care a fost desemnată a fi cea mai bună din lume în 2026.

Experții care au alcătuit lista cu „cele mai bune 50 de plaje din lume” în 2026 au descris plaja pe care au pus-o pe primul loc drept „unul dintre acele locuri pe care trebuie să le vezi ca să crezi”.

Este vorba despre plaja Entalula din Palawan, Filipine, apreciată pentru apa turcoaz, împrejurimile naturale neatinse și nisipul alb. Nu este o destinație aglomerată, ceea ce îi oferă un avantaj față de concurența locală.

„Se distinge prin stâncile sale înalte de calcar care se ridică abrupt în spatele unei întinderi de nisip alb și fin, creând unul dintre cele mai impresionante peisaje din regiune și din lume”, se mai arată în descrierea plajei, făcută de experții în turism care au realizat și lista.

În top 10, cele mai bune plaje din lume sunt din destinații exotice, iar pe locul 2 se află una din Grecia:

Plaja Entalula, Filipine

Plaja Fteri, Grecia

Plaja Wharton, Australia

Nosy Iranja, Madagascar

East Beach, Insula Vomo, Fiji

Shoal Bay East, Antigua

Dhigurah, Maldive

Playa Balandra, Mexic

Koh Rong, Cambodgia

Donald Duck Bay, Thailanda

În top 50 cele mai frumoase plaje din lume intră și câteva situate în Europa, respectiv Cala Macarella din Spania (locul 12), Cala dei Gabbiani din Italia (locul 18) și Porto Katsiki din Grecia (locul 34).