Măsura surprinzătoare prin care o țară asiatică încearcă să crească natalitatea. Plătește tinerii să folosească aplicații de întâlniri

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu destinat combaterii scăderii natalității și reducerii declinului demografic care afectează tot mai puternic Japonia, scrie The Independent.

Programul se adresează persoanelor cu vârste între 20 și 39 de ani și oferă o subvenție de până la 20.000 de yeni, echivalentul a aproximativ 125 de dolari. Suma este destinată acoperirii unei mari părți din costurile anuale pentru utilizarea aplicațiilor de matchmaking aprobate de autorități, inclusiv platforme populare precum Tapple.

Oficialii locali spun că obiectivul principal este încurajarea tinerilor să își găsească parteneri într-un mod sigur și accesibil.

Reducerea problemelor demografice

Inițiativa vine pe fondul unei crize demografice fără precedent în Japonia. Potrivit datelor oficiale, populația țării a scăzut pentru al 16-lea an consecutiv, iar rata natalității a atins un nou minim istoric. În 2024, Japonia a înregistrat doar 686.061 de nașteri, cel mai mic număr raportat din 1899.

În același timp, numărul deceselor a depășit 1,59 milioane, ceea ce a dus la un deficit de aproape un milion de persoane între nașteri și decese. Autoritățile japoneze consideră că regiunile rurale, precum prefectura Kochi, sunt printre cele mai afectate de migrația tinerilor către marile orașe.

Pentru a evalua eficiența programului, beneficiarii vor participa ulterior la sondaje care vor analiza dacă folosirea aplicațiilor de dating a dus la crearea unor relații stabile. Oficialii speră că această strategie poate contribui indirect la creșterea numărului de căsătorii și, implicit, la creșterea natalității.

Reacțiile publice au fost împărțite. Unii utilizatori online consideră că inițiativa este modernă și adaptată stilului de viață actual, în care aplicațiile de întâlniri reprezintă o metodă populară de socializare.

Pe de altă parte, criticii spun că problema natalității nu poate fi rezolvată doar prin încurajarea utilizării platformelor de dating. Aceștia atrag atenția asupra unor cauze mai profunde, precum stresul financiar, costurile ridicate ale creșterii copiilor și programul prelungit de lucru.

Un sondaj guvernamental realizat în 2024 arată că aproximativ una din patru persoane căsătorite cu vârsta sub 39 de ani și-a întâlnit partenerul online. Acest procent depășește metodele tradiționale de cunoaștere, precum școala sau locul de muncă.

Viitorul relațiilor în Japonia

Măsura adoptată de prefectura Kochi reflectă schimbările sociale și digitale din Japonia, unde aplicațiile de întâlniri devin tot mai importante în formarea relațiilor. Autoritățile încearcă să adapteze politicile publice la noile obiceiuri ale generațiilor tinere.

În timp ce rezultatele programului rămân de văzut, inițiativa demonstrează că Japonia caută soluții alternative pentru a răspunde uneia dintre cele mai mari provocări sociale și economice ale prezentului: declinul populației.