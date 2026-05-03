Israelul le cere locuitorilor din 11 orașe și sate din sudul Libanului să se evacueze

Mesajul le cere să-și părăsească locuințele și să se îndepărteze cu cel puțin 1.000 de metri către zone deschise, transmite Sky News.

Armata israeliană a declarat că desfășoară operațiuni împotriva Hezbollahului în urma a ceea ce a descris ca fiind o încălcare a acordului de încetare a focului, avertizând că orice persoană aflată în apropierea luptătorilor sau a instalațiilor Hezbollahului ar putea fi în pericol.

Israelul a continuat să efectueze atacuri în sudul Libanului, în ciuda faptului că aparent există un acord de încetare a focului.

Trupele israeliene ocupă o fâșie din sudul țării după o invazie terestră de la începutul războiului, care a distrus locuințe pe care IDF le descrie ca fiind infrastructură utilizată de Hezbollah.

Gruparea militantă susținută de Iran a continuat atacurile cu drone și rachete împotriva trupelor israeliene din Liban și din nordul Israelului.