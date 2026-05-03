Israelul le cere locuitorilor din 11 orașe și sate din sudul Libanului să se evacueze

Locuitorii din 11 orașe și sate din sudul Libanului au fost avertizați să se evacueze, conform unui mesaj urgent transmis în această dimineață de armata israeliană.
Imagine cu caracter ilustrativ
Andrei Rachieru
03 mai 2026, 09:46, Știri externe

Mesajul le cere să-și părăsească locuințele și să se îndepărteze cu cel puțin 1.000 de metri către zone deschise, transmite Sky News.

Armata israeliană a declarat că desfășoară operațiuni împotriva Hezbollahului în urma a ceea ce a descris ca fiind o încălcare a acordului de încetare a focului, avertizând că orice persoană aflată în apropierea luptătorilor sau a instalațiilor Hezbollahului ar putea fi în pericol.

Israelul a continuat să efectueze atacuri în sudul Libanului, în ciuda faptului că aparent există un acord de încetare a focului.

Trupele israeliene ocupă o fâșie din sudul țării după o invazie terestră de la începutul războiului, care a distrus locuințe pe care IDF le descrie ca fiind infrastructură utilizată de Hezbollah.

Gruparea militantă susținută de Iran a continuat atacurile cu drone și rachete împotriva trupelor israeliene din Liban și din nordul Israelului.

