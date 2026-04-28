Ambasadorul britanic la Washington: „Relația specială a Americii este, probabil, cu Israelul”

Afirmațiile au fost făcute în februarie, în fața unor elevi britanici aflați în vizită în SUA, și au devenit publice imediat după ce o înregistrare audio a fost făcută publică.

„Cred că există o singură țară care are o relație specială cu Statele Unite, iar aceea este, probabil, Israelul”, a spus diplomatul, potrivit BBC.

„«Relația specială» este o expresie pe care încerc să nu o folosesc, pentru că este destul de nostalgică și orientată spre trecut”, a adăugat oficialul britanic.

Londra se delimitează de declarații

După apariția informațiilor, Ministerul britanic de Externe a transmis că este vorba despre „comentarii private, informale” care „nu reflectă în niciun fel” poziția guvernului.

Relația SUA-Marea Britanie, „la finalul unei ere”

Ambasadorul a subliniat că relația dintre SUA și Marea Britanie rămâne una strânsă, în special în domeniul securității și apărării.

„Există lucruri pe care le facem împreună pe care nicio altă pereche de țări nu le face”, a spus el, adăugând însă că relația trece printr-o schimbare de etapă.

„Suntem la sfârșitul unei ere. Europa nu se mai poate baza doar pe umbrela de securitate a SUA”, a explicat Turner, precizând că relația va continua, dar „va trebui să fie diferită”.

El a mai spus că recomandarea sa pentru prim-ministrul britanic este ca Londra să-și definească mai clar contribuția proprie în relația cu Washingtonul.

Referiri la cazul Epstein

În același context, ambasadorul a afirmat că este „extraordinar” faptul că scandalul legat de Jeffrey Epstein nu a avut consecințe majore asupra unor personalități din SUA.

El a comparat situația cu impactul din Marea Britanie, unde controversa l-a determinat pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles III, să se retragă din viața publică, iar pe Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit la Washington și politician laburist, să își ceară scuze pentru legăturile cu Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat în mod repetat orice acuzație de ilegalitate, iar Mandelson a declarat că a aflat adevărul despre Epstein abia după moartea acestuia.