Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul britanic la Washington: „Relația specială a Americii este, probabil, cu Israelul”

Ambasadorul britanic la Washington: „Relația specială a Americii este, probabil, cu Israelul”

Ambasadorul Regatului Unit în Statele Unite, Christian Turner, spune că singura țară care are o „relație specială” cu SUA este „probabil Israelul”.
Ambasadorul britanic la Washington: „Relația specială a Americii este, probabil, cu Israelul”
Christian Turner, ambasadorul britanic în SUA/sursa foto: X
Maria Miron
28 apr. 2026, 21:57, Știri externe

Afirmațiile au fost făcute în februarie, în fața unor elevi britanici aflați în vizită în SUA, și au devenit publice imediat după ce o înregistrare audio a fost făcută publică.

„Cred că există o singură țară care are o relație specială cu Statele Unite, iar aceea este, probabil, Israelul”, a spus diplomatul, potrivit BBC.

„«Relația specială» este o expresie pe care încerc să nu o folosesc, pentru că este destul de nostalgică și orientată spre trecut”, a adăugat oficialul britanic.

Londra se delimitează de declarații

După apariția informațiilor, Ministerul britanic de Externe a transmis că este vorba despre „comentarii private, informale” care „nu reflectă în niciun fel” poziția guvernului.

Relația SUA-Marea Britanie, „la finalul unei ere”

Ambasadorul a subliniat că relația dintre SUA și Marea Britanie rămâne una strânsă, în special în domeniul securității și apărării.

„Există lucruri pe care le facem împreună pe care nicio altă pereche de țări nu le face”, a spus el, adăugând însă că relația trece printr-o schimbare de etapă.

„Suntem la sfârșitul unei ere. Europa nu se mai poate baza doar pe umbrela de securitate a SUA”, a explicat Turner, precizând că relația va continua, dar „va trebui să fie diferită”.

El a mai spus că recomandarea sa pentru prim-ministrul britanic este ca Londra să-și definească mai clar contribuția proprie în relația cu Washingtonul.

Referiri la cazul Epstein

În același context, ambasadorul a afirmat că este „extraordinar” faptul că scandalul legat de Jeffrey Epstein nu a avut consecințe majore asupra unor personalități din SUA.

El a comparat situația cu impactul din Marea Britanie, unde controversa l-a determinat pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles III, să se retragă din viața publică, iar pe Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit la Washington și politician laburist, să își ceară scuze pentru legăturile cu Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat în mod repetat orice acuzație de ilegalitate, iar Mandelson a declarat că a aflat adevărul despre Epstein abia după moartea acestuia.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele
Gandul
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Prețul energiei va atinge cel mai înalt nivel din ultimii ani, avertizează Banca Mondială. Profituri record pentru companiile petroliere
Libertatea
Valentina, femeia de 45 de ani, moartă după un lifting facial. A stat 10 zile în comă! Medicul care a operat-o a răbufnit: Acum să mă laud și eu un pic, am totuși o experiență
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor