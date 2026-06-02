Fostul premier Viorica Dăncilă și-ar dori intensificarea relațiilor dintre tinerii români și cei chinezi: „Să nu privească prin ochii altora”

„Un proverb chinezesc spune că atunci când bate vântul schimbării, unii construiesc ziduri, alții construiesc mor de vânt. Cu cât am venit mai des, cu atât percepția și admirația față de China au crescut”, și-a început Viorica Dăncilă interviul acordat China Global Television Network (CGTN).

Dăncilă a spus că dacă ar fi să le dea un sfat tinerilor, le-ar spune să nu privească prin ochii altora.

„Să vină și să vadă ei ce înseamnă cu adevărat China și sunt convinsă că atunci vor fi impresionați și vor pleca către țară cu dorința de a se întoarce în China”, a spus Viorica Dăncilă.

Dăncilă: „Să admirăm poporul chinez care a știut cu înțelepciune să-și aleagă liderii”

Întrebată cum pot România și China să își aprofundeze relația prin cultură, educație, turism sau prin schimbul inter-uman, Dăncilă a spus că aceste schimburi sunt foarte importante, „pentru că atunci când cunoști cultura, când cunoști modul în care se face educație în țara respectivă, când vezi inovarea și cercetarea pe care domnul președinte Xi Jinping a dezvoltat-o, pentru că, fac o paranteză, dânsul are o gândire strategică și aici trebuie să admirăm poporul chinez care a știut cu înțelepciune să-și aleagă liderii, a pus accent nu pe o dezvoltare numai în prezent, ci a gândit pe viitor, iar educația, cercetarea și inovarea sunt elemente foarte importante. Sunt cea mai bună investiție. Eu cred că schimbul de bune practici, schimbul de elevi, schimbul de studenți, de profesori vor face o legătură între cele două țări, pentru că avem ce învăța din China, dar și China trebuie să cunoască modelul educațional pe care-l are România. Pe de altă parte, cultura întotdeauna a fost o punte între țări și noi trebuie să folosim această punte”, a răspuns fostul premier.

Dăncilă: „Ceea ce se vede în China este impresionant pentru majoritatea tinerilor din România”

Viorica Dăncilă este convinsă că ceea ce se vede în China este impresionant pentru majoritatea tinerilor din România. Ea le recomandă tinerilor români să interacționeze, „pentru că interacțiunea creează prietenii, creează percepții care pot fi în avantajul celor două țări. Pe de altă parte, trendurile sunt foarte importante, iar cunoașterea pentru tineri reprezintă o provocare”.

„Ar fi bine să facem schimburi de experiență, astfel încât să aducem grupuri de tineri în China ca să vadă modul în care se face educație, modul în care se raportează tinerii la prezent și la viitor. Și de asemenea, grupuri de tineri din China în România pentru a vedea modul în care trăiesc tinerii din România, prioritățile pe care le au. Vedeți acum, prin intermediul tehnologiei, putem vedea foarte multe locuri, dar eu cred că interacțiunea directă este foarte importantă”, a mai spus Viorica Dăncilă în interviu.