Țara în care există peste 16 milioane de firme fără angajați. Proprietarii folosesc inteligența artificială

Peste 16 milioane de firme care se bazează pe inteligența artificială există în China, potrivit NEXTA. Numărul acestor companii a crescut cu 47% într-un singur semestru.

Experții corelează tendința cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Autoritățile vor să încurajeze fenomenul și discută despre acordarea unor ajutoare prin scheme de stat.

IA execută sarcini care anterior necesitau o întreagă echipă: căutarea clienților, marketing, dezvoltare și gestionarea proceselor. De asemenea, producția și logistica sunt externalizate către contractanți. Astfel de afaceri operează de obicei în e-commerce, servicii digitale și produse IA.

„Companiile cu un singur om” în care totul este condus de un singur proprietar cu ajutorul IA pot deveni un nou motor al economiei, susțin chinezii. În prezent, numărul acestor firme reprezintă o treime din totalul firmelor înregistrate în China.