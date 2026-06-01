Prima pagină » Economic » Nvidia face pasul către PC-uri cu noul cip care va debuta pe laptopurile de la Microsoft, Dell și HP

Nvidia a devenit cea mai valoroasă companie din lume, dominând piața cipurilor de inteligență artificială din centrele de date. Acum, compania își extinde priceperea la cipuri care vor servi drept procesor principal pentru computerele personale.
Sursa foto: X
Laura Buciu
01 iun. 2026, 08:08, Economic
Nvidia intră, astfel, într-o arenă condusă de mult timp de Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm și Apple, potrivit CNBC.

Într-un discurs la conferința Computex din Taiwan, luni, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a dezvăluit un nou procesor N1X fabricat alături de Microsoft. Acesta va fi încorporat într-un nou supercip RTX Spark, care va debuta în toamnă pe o nouă linie de PC-uri Windows de la Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo și MSI.

Reinventarea computerului, la fel de importantă ca trecerea de la telefon la smartphone

„Această reinventare a computerului este la fel de importantă ca reinventarea telefonului în ceea ce cunoaștem acum drept smartphone”, a spus Huang, subliniind faptul că inteligența artificială agentică va rula pe toate computerele noi.

„Microsoft și Nvidia vor reinventa PC-ul. Aceasta este prima linie de PC-uri complet reproiectată și reinventată care a avut loc în ultimii 40 de ani”, a adăugat el.

Cum arată procesorul de debut

Planul inițial al Nvidia include peste 30 de laptopuri și 10 desktop-uri cu noul cip, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia. Procesorul de debut pentru PC este alcătuit din două tipuri emblematice de cipuri Nvidia fuzionate împreună, plus 128 de gigaocteți de memorie unificată. Acesta combină una dintre unitățile de procesare grafică Blackwell de la Nvidia cu noua unitate centrală de procesare personalizată N1X bazată pe Arm, proiectată special de firma taiwaneză MediaTek.

RTX Spark reprezintă o revoluție potențial majoră pentru industria PC-urilor, care deja beneficiază de schimbări semnificative determinate de boom-ul inteligenței artificiale. Procesoarele bazate pe Arm, precum cele de la Nvidia, câștigă teren în fața procesoarelor x86 tradiționale promovate de Intel și AMD, în timp ce piața generală a procesoarelor explodează într-o industrie de 200 de miliarde de dolari, spune Huang.

Noul procesor PC de la Nvidia va fi fabricat folosind tehnologia de 3 nanometri a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, disponibilă în prezent doar în Taiwan.

