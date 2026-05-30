Operatorul unui mare aeroport: Europa are suficiente rezerve de kerosen pentru perioada verii

Într-un interviu acordat ziarului Handelsblatt, Stefan Schulte, directorul executiv al Fraport, operatorul Aeroportului din Frankfurt, a afirmat că Europa are suficiente rezerve de kerosen pentru zborurile programate în această vară, în ciuda situației din Orientul Mijlociu.

„Aș spune clar fiecărui pasager: nu vă faceți griji în acest moment cu privire la rezervarea dumneavoastră”, a declarat directorul executiv al Fraport, Stefan Schulte, pentru ziarul Handelsblatt.

Schulte a afirmat că este convins că aprovizionarea cu combustibil în Europa va rămâne asigurată pe tot parcursul verii.

„Presupun că în lunile următoare vom avea suficient combustibil pentru avioane în Europa — și, prin extensie, în Germania. Dacă lucrurile merg bine, acest lucru va rămâne valabil până la sfârșitul anului”, a declarat el pentru sursa citată, potrivit DPA.

„Temerile legate de a rămâne blocați undeva sunt nefondate”

Acesta a subliniat faptul că inclusiv în cazul apariției unor blocaje la nivel regional, pasagerilor li se vor restitui banii sau li se vor oferi rute alternative.

„În opinia mea, temerile legate de a rămâne blocați undeva sunt nefondate. Țări precum India sau China gestionează situația foarte profesionist, constituind rezerve. Orice aeronavă căreia i se permite să aterizeze acolo va putea, de asemenea, să decoleze din nou”, a explicat acesta pentru Handelsblatt.

Războiul din Orientul Mijlociu a generat o creștere semnificativă a prețurilor la petrol, în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz. Potrivit DPA, pe timp de pace, prin strâmtoare se transportă în mod normal peste 25% din combustibilul pentru aviație utilizat în Europa.