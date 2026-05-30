Prima pagină » Economic » Operatorul unui mare aeroport: Europa are suficiente rezerve de kerosen pentru perioada verii

Operatorul unui mare aeroport: Europa are suficiente rezerve de kerosen pentru perioada verii

Directorul general operatorului unui mare aeroport din Europa afirmă că întregul continent dispune de suficiente rezerve de combustibil pentru avioane pentru zborurile din această vară.
Operatorul unui mare aeroport: Europa are suficiente rezerve de kerosen pentru perioada verii
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Bayne Stanley/ZUMA Press Wire
Diana Nunuț
30 mai 2026, 11:16, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-un interviu acordat ziarului Handelsblatt, Stefan Schulte, directorul executiv al Fraport, operatorul Aeroportului din Frankfurt, a afirmat că Europa are suficiente rezerve de kerosen pentru zborurile programate în această vară, în ciuda situației din Orientul Mijlociu.

„Aș spune clar fiecărui pasager: nu vă faceți griji în acest moment cu privire la rezervarea dumneavoastră”, a declarat directorul executiv al Fraport, Stefan Schulte, pentru ziarul Handelsblatt.

Schulte a afirmat că este convins că aprovizionarea cu combustibil în Europa va rămâne asigurată pe tot parcursul verii.

„Presupun că în lunile următoare vom avea suficient combustibil pentru avioane în Europa — și, prin extensie, în Germania. Dacă lucrurile merg bine, acest lucru va rămâne valabil până la sfârșitul anului”, a declarat el pentru sursa citată, potrivit DPA.

„Temerile legate de a rămâne blocați undeva sunt nefondate”

Acesta a subliniat faptul că inclusiv în cazul apariției unor blocaje la nivel regional, pasagerilor li se vor restitui banii sau li se vor oferi rute alternative.

„În opinia mea, temerile legate de a rămâne blocați undeva sunt nefondate. Țări precum India sau China gestionează situația foarte profesionist, constituind rezerve. Orice aeronavă căreia i se permite să aterizeze acolo va putea, de asemenea, să decoleze din nou”, a explicat acesta pentru Handelsblatt.

Războiul din Orientul Mijlociu a generat o creștere semnificativă a prețurilor la petrol, în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz. Potrivit DPA, pe timp de pace, prin strâmtoare se transportă în mod normal peste 25% din combustibilul pentru aviație utilizat în Europa.

Recomandarea video

EXCLUSIV VIDEO: Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul din Galați
G4Media
Cod vestimentar special la Gala Nadia Comăneci, la Palatul Parlamentului. Ce invitați deosebiți au fost la eveniment
GSP.ro
Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei. Când se va putea circula pe cel mai nou pod din București. Mâna dreaptă a lui Daniel Băluță a făcut anunțul la Gândul
Gandul
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Cancan
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Prosport
Cuvântul folosit de propaganda rusă și de Putin, preluat de AUR și George Simion în comentariile despre drona rusească de la Galați
Libertatea
Care este cea mai norocoasă zi din luna iunie 2026, pentru fiecare zodie în parte
CSID
Ești obligat să ai numere verzi la mașina electrică sau poți folosi numere negre obișnuite?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia