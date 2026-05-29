24 de ani la rând în Europa! FCSB o răpune pe Dinamo după 120 de minute dramatice

FCSB merge în Europa după victoria dramatică în fața lui Dinamo. Roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 după prelungiri, în finala barajului pentru cupele europene, și au obținut calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

FCSB a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, însă Dinamo a egalat în partea secundă, prin Mamoudou Karamoko, în minutul 73. Meciul a intrat în prelungiri, unde Ofri Arad a marcat golul decisiv, în minutul 107, după o pasă excelentă a lui Florin Tănase.

Astfel, FCSB își asigură prezența în Europa în sezonul viitor, în timp ce Dinamo ratează șansa de a reveni în cupele europene.

UPDATE Minutul 107

La numai două minute după ce a fost introdus pe teren, Ofri Arad își lasă imediat amprenta asupra jocului. Fundașul finalizează lucid din interiorul careului, după o fază excelent construită: centrarea lui Vali Crețu este prelungită inspirat cu capul de Florin Tănase, iar Arad profită și înscrie pentru un gol care poate cântări enorm în economia calificării.

UPDATE

Minutul 90. Dinamo și-a consumat între timp ultimele mutări: Sivis și Musi au părăsit terenul, iar în locul lor au intrat Ikoko și Caragea. Pe final, FCSB dă impresia unei echipe fără resurse fizice, în contrast evident cu rivala sa, care continuă să împingă jocul. La oaspeți, David Popa a fost introdus în locul lui Mihai Toma.

UPDATE Scor 1-1 în minutul 73

Minutul 73. Armstrong trimite un șut puternic din interiorul careului, iar mingea lovește bara și revine în zona periculoasă a ofensivei dinamoviste. Cîrjan încearcă apoi cu un șut modest, blocat de defensiva FCSB, însă respingerea este din nou favorabilă gazdelor. Balonul ajunge la Karamoko, care finalizează fără emoții pentru 1-1, rezultat ce schimbă complet datele problemei în barajul pentru cupele europene.

UPDATE A început a doua repriză

A început repriza secundă, iar FCSB surprinde cu o modificare neașteptată. Octavian Popescu a rămas la vestiare, fiind înlocuit de Mihai Lixandru.

Astfel, echipa renunță la extrema stângă din sistemul 4-3-3 și introduce un mijlocaș defensiv.

Darius Olaru urcă în rolul de mijlocaș ofensiv central, în timp ce Florin Tănase este mutat pe poziția de atacant central.

UPDATE Minutul 45. Pauză

Pauză în Dinamo – FCSB, iar tabela indică 0-1. Deși „câinii” au controlat posesia, cu 63%, calificarea în Conference League nu se obține din procente.

La șuturile pe poartă este egalitate, 2-2, iar tensiunea din teren și duelurile tari au fost distribuite la fel de echilibrat între cele două formații.

UPDATE Echipele de start

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Musi, Milanov, Armstrong

Rezerve: Roșca, Licsandru, Ikoko, M. Duțu, Toader, Țicu, N’Giuwu, Tarbă, Bordușanu, Caragea, Karamoko

Absenți: Soro, Mazilu, Pușcaș (accidentați), Al. Pop (învoit)

Antrenor: Zeljko Kopic

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, J. Paulo, Olaru – M. Toma, Cisotti, T. Popescu

Rezerve: Zima, Mat. Popa, Cercel, A. Duarte, Ngezana, Pantea, Lixandru, Arad, Thiam, Stoian, Dav. Popa

Absenți: Bîrligea, Miculescu, Chiricheș (accidentați), Alhassan (învoit)

Antrenor: Marius Baciu

Partida închide sezonul intern pentru cele două formaţii şi are o miză dublă: sportivă şi simbolică. Dinamo are şansa de a reveni în cupele europene după o absenţă îndelungată, în timp ce FCSB încearcă să salveze finalul unui sezon complicat şi să îşi prelungească prezenţa pe scena continentală.

Formaţia antrenată de Zeljko Kopic porneşte la acest baraj după ce a încheiat play-off-ul SuperLigii pe locul al patrulea, cu 39 de puncte. Alb-roşiii au avut un parcurs solid în partea superioară a clasamentului şi au arătat, în mai multe momente ale sezonului, că pot concura de la egal la egal cu echipele din vârf.

De cealaltă parte, FCSB ajunge la duelul decisiv după un meci dramatic cu FC Botoşani, câştigat cu 4-3 după prelungiri. Roş-albaştrii au fost conduşi, au revenit, au fost egalaţi pe finalul timpului regulamentar, dar au obţinut calificarea prin golul marcat de Octavian Popescu în reprizele suplimentare.

Derby-ul vine şi pe fondul unui sezon direct echilibrat între cele două rivale. În campionatul regulat, Dinamo s-a impus cu 4-3 în primul meci, iar returul s-a încheiat la egalitate, 0-0, pe Arena Naţională.

FCSB are şi unele probleme de lot înaintea partidei, David Miculescu fiind incert după accidentarea suferită în meciul cu FC Botoşani. În aceste condiţii, antrenorul Marius Baciu ar putea apela la soluţii ofensive alternative.

Meciul va fi arbitrat de Marian Barbu, ajutat la cele două linii de Imre-Laszlo Bucsi şi Ioan Alexandru Corb, în timp ce în camera VAR se va afla Adrian Cojocaru.

Dinamo – FCSB este ultima partidă cu miză europeană a sezonului din SuperLigă, câştigătoarea urmând să obţină dreptul de a reprezenta România în preliminariile UEFA Conference League.