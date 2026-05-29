Djokovic ratează Marele Vis la Roland Garros. Fonseca produce surpriza turneului și îl elimină pe sârb

Sârbul în vârstă de 39 de ani a controlat începutul partidei și și-a adjudecat primele două seturi, 6-4, 6-4, părând că se îndreaptă spre o calificare fără emoții. Fonseca, una dintre marile speranțe ale tenisului mondial, a revenit însă spectaculos și a câștigat următoarele trei seturi, 6-3, 7-5, 7-5.

La doar 19 ani, brazilianul a obținut astfel cea mai importantă victorie a carierei sale, eliminând unul dintre cei mai titrați jucători din istoria tenisului, scrie CNN.

Eșecul lui Djokovic schimbă complet configurația turneului masculin de la Paris.

În contextul în care Carlos Alcaraz nu participă la competiție, iar liderul mondial Jannik Sinner a avut evoluții oscilante, ediția din acest an a Roland Garros va desemna un câștigător în premieră la un turneu de Grand Slam.

Pentru Djokovic, înfrângerea reprezintă o nouă amânare a tentativei de a deveni primul jucător din istorie cu 25 de trofee de Grand Slam în palmares.