Prima pagină » Sport » Djokovic ratează Marele Vis la Roland Garros. Fonseca produce surpriza turneului și îl elimină pe sârb

Djokovic ratează Marele Vis la Roland Garros. Fonseca produce surpriza turneului și îl elimină pe sârb

Novak Djokovic a ratat șansa de a cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră, după ce a fost eliminat surprinzător de brazilianul Joao Fonseca în turul al treilea de la Roland Garros.
Djokovic ratează Marele Vis la Roland Garros. Fonseca produce surpriza turneului și îl elimină pe sârb
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
29 mai 2026, 22:34, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sârbul în vârstă de 39 de ani a controlat începutul partidei și și-a adjudecat primele două seturi, 6-4, 6-4, părând că se îndreaptă spre o calificare fără emoții. Fonseca, una dintre marile speranțe ale tenisului mondial, a revenit însă spectaculos și a câștigat următoarele trei seturi, 6-3, 7-5, 7-5.

La doar 19 ani, brazilianul a obținut astfel cea mai importantă victorie a carierei sale, eliminând unul dintre cei mai titrați jucători din istoria tenisului, scrie CNN.

Eșecul lui Djokovic schimbă complet configurația turneului masculin de la Paris.

În contextul în care Carlos Alcaraz nu participă la competiție, iar liderul mondial Jannik Sinner a avut evoluții oscilante, ediția din acest an a Roland Garros va desemna un câștigător în premieră la un turneu de Grand Slam.

Pentru Djokovic, înfrângerea reprezintă o nouă amânare a tentativei de a deveni primul jucător din istorie cu 25 de trofee de Grand Slam în palmares.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Nicușor Dan, HUIDUIT la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”
Gandul
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Gălățenii spun că se tem mai mult de RO-Alert-urile de la Taxe și Impozite: „Cu dronele ne împrietenim. Sperăm să fie ca la fulgere, să nu lovească de două ori în același loc!”
Libertatea
Trucul pentru a prepara cel mai cremos și gustos piure de cartofi! Secretul unui bucătar celebru
CSID
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia