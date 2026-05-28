Meciul părea decis. Jannik Sinner trecuse fără emoții de primele două seturi și servea pentru câștigarea celui de-al treilea, la scorul de 5-1.

Exact atunci, campionul italian a început să acuze crampe severe, semn că valul de căldură de la Paris și-a spus cuvântul, conform CNN.

Pauza medicală care a schimbat totul pentru Jannik Sinner

Condus cu 0-40 în game, Sinner a avut o discuție îndelungată cu arbitrul. Apoi, a părăsit terenul pentru îngrijiri medicale. La revenire, jucătorul de 24 de ani nu mai era același.

Cerúndolo a câștigat șase game-uri consecutive pentru a încheia setul al treilea. Apoi a dominat complet ultimele două seturi, impunându-se cu 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Turneul rămâne fără favoriți

Eliminarea lui Jannik Sinner lasă Roland Garros 2026 complet deschis.

Italianul venea după trei titluri Masters consecutive pe zgură: Monte-Carlo, Madrid și Roma. Era considerat marele favorit, mai ales în lipsa lui Carlos Alcaraz. Acum, turneul ar putea produce un câștigător surpriză sau îi poate oferi lui Novak Djokovic șansa de a cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam la simplu.