Prima pagină » Sport » Șoc total la Roland Garros! Jannik Sinner, eliminat după ce a cedat fizic în fața caniculei

Șoc total la Roland Garros! Jannik Sinner, eliminat după ce a cedat fizic în fața caniculei

Jannik Sinner, numărul 1 mondial, a fost eliminat dramatic din turul al doilea al Roland Garros 2026, după ce a pierdut în cinci seturi în fața argentinianului Juan Manuel Cerúndolo. Era la un pas de victorie, cu 2-0 la seturi și 5-1 în al treilea, când canicula și crampele i-au curmat seria de 30 de victorii consecutive.
Șoc total la Roland Garros! Jannik Sinner, eliminat după ce a cedat fizic în fața caniculei
Jannik Sinner (ITA) during his first round match at the 2025 Nitto ATP Finals in Torino, ITALY, on November 10, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM
Andreea Tobias
28 mai 2026, 17:26, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Meciul părea decis. Jannik Sinner trecuse fără emoții de primele două seturi și servea pentru câștigarea celui de-al treilea, la scorul de 5-1.

Exact atunci, campionul italian a început să acuze crampe severe, semn că valul de căldură de la Paris și-a spus cuvântul, conform CNN.

Pauza medicală care a schimbat totul pentru Jannik Sinner

Condus cu 0-40 în game, Sinner a avut o discuție îndelungată cu arbitrul. Apoi, a părăsit terenul pentru îngrijiri medicale. La revenire, jucătorul de 24 de ani nu mai era același.

Cerúndolo a câștigat șase game-uri consecutive pentru a încheia setul al treilea. Apoi a dominat complet ultimele două seturi, impunându-se cu 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Turneul rămâne fără favoriți

Eliminarea lui Jannik Sinner lasă Roland Garros 2026 complet deschis.

Italianul venea după trei titluri Masters consecutive pe zgură: Monte-Carlo, Madrid și Roma. Era considerat marele favorit, mai ales în lipsa lui Carlos Alcaraz. Acum, turneul ar putea produce un câștigător surpriză sau îi poate oferi lui Novak Djokovic șansa de a cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam la simplu.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
GSP.ro
Politico: Pentagonul pregătește un atac de amploare asupra Cubei de câteva luni
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Sorin Blejnar le cere din nou judecătorilor să-i anuleze sentința. Fostul șef al Fiscului, condamnat pentru mită, vrea să scape pe mâna Liei Savonea
Libertatea
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia