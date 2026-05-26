„Am umblat ca un zombi” / Caniculă fără precedent la Roland Garros: jucători amețiți, retrageri și o fată de mingi prăbușită pe teren

Primul tur al turneului de la Roland Garros a fost marcat nu doar de meciuri, ci și de o caniculă neobișnuită care i-a pus la pământ, pe rând, pe jucători, asistenți și spectatori deopotrivă. Temperaturile au urcat la 33 de grade duminică și luni la Paris, iar efectele s-au văzut imediat pe terenurile de zgură.

„Am umblat ca un zombi”

Cel mai dramatic caz a fost al norvegianului Casper Ruud, numărul 16 mondial și unul dintre cei mai buni specialiști pe zgură din circuit.

În meciul din primul tur împotriva rusului Roman Safiullin, Ruud a irosit cinci mingi de meci în setul al treilea, după care aproape că s-a prăbușit.

A cerut time-out medical în setul al patrulea, în timp ce personalul medical îi aplica pungi cu gheață.

„Am amețit și abia puteam vedea mingea. Temperatura corpului meu era atât de mare încât nu am putut să o scad. Am simțit ca o insolație. Am epuizat și am umblat ca un zombi”, a spus Ruud după meciul câștigat în cinci seturi, cu scorul 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2.

Norvegianul a mărturisit că, în timpul celui de-al patrulea set, se gândea deja să-și rezerve zborul spre casă.

„Din fericire, nu a fost cazul. Sunt mândru că nu am renunțat.”

Retragere și colaps pe teren

Nu toți au reușit să reziste. Canadianul Gabriel Diallo, 24 de ani, s-a retras la mijlocul meciului din primul tur împotriva australianului James Duckworth.

„A fost cu siguranță o insolație. Sufeream foarte mult din cauza căldurii și totul s-a înrăutățit brusc. Am decis să nu las lucrurile să se agraveze și mai mult”, a explicat Diallo.

Într-un alt meci, o fată cu mingi s-a îmbolnăvit din cauza căldurii în timpul confruntării dintre rusul Andrey Rublev și spaniolul Ignacio Buse, iar Buse însuși a fost tratat de medicul echipei pentru supraîncălzire.

Nici jucătoarele nu au fost cruțate

Australianca Daria Kasatkina a câștigat meciul cu turcoaica Zeynep Sönmez, scor 6-4, 6-4, dar a recunoscut că s-a luptat din greu cu temperaturile.

A apelat la comprese cu gheață și geluri energizante pentru a rămâne în meci.

„Nu-mi amintesc când a fost ultima dată atât de cald la Roland Garros.

În timpul unui meci pe această căldură, poți să observi brusc că îți scade concentrarea. Rareori am mai trăit asta în cariera mea”, a spus Kasatkina.

Ce urmează și ce lipsește

Caniculă nu se oprește. Vineri și sâmbătă, temperaturile la Paris sunt așteptate să urce până la 35 de grade.

Organizatorii turneului nu au implementat deocamdată niciun protocol termic, o absență tot mai greu de ignorat pe măsură ce condițiile devin tot mai extreme.