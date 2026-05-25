Djokovic sărbătorește prima victorie la Roland Garros și stabilește un nou record

Sârbul l-a învins în primul tur pe francezul Giovanni Mpetshi Perricard, scor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4, după un meci în care a avut probleme serioase în debut, relatează Die Welt.

Djokovic a avut nevoie de aproape patru seturi pentru a depăși rezistența adversarului francez, susținut puternic de publicul de la Paris.

La finalul meciului, fostul lider mondial a celebrat victoria printr-un scurt dans în fața spectatorilor, moment care a stârnit aplauze în arena de la Roland Garros.

Partida a avut loc la două zile după ce Djokovic a împlinit 39 de ani.

Record de participări pentru Djokovic

Prin această apariție, sârbul a devenit jucătorul cu cele mai multe participări pe tabloul principal al turneelor de Grand Slam din istorie.

Organizatorii Roland Garros au descris performanța drept „o longevitate extraordinară la cel mai înalt nivel”.

Djokovic, câștigător a 24 de titluri de Grand Slam, nu a fost eliminat niciodată în primul tur la Roland Garros.

Meciul cu Mpetshi Perricard a început însă complicat pentru favorit. Francezul a impresionat prin serviciul puternic și jocul agresiv de pe forehand.

Djokovic a avut dificultăți în primul set și a fost pus sub presiune în multe schimburi rapide. Tânărul francez a reușit să câștige primul set și a ridicat publicul în picioare.

Sârbul a început să își regăsească ritmul spre finalul setului secund. Experiența și constanța lui Djokovic au făcut diferența în momentele importante.

După egalarea scorului la seturi, fostul lider ATP a controlat clar jocul.

În seturile trei și patru, numărul erorilor comise de Mpetshi Perricard a crescut considerabil. Djokovic a profitat rapid și a preluat complet controlul partidei.

La finalul meciului, sârbul a declarat că se simte bine din punct de vedere fizic, însă a recunoscut că încă încearcă să își regăsească cel mai bun nivel de joc.

Roland Garros rămâne unul dintre turneele importante din cariera lui Novak Djokovic. Sârbul a câștigat de mai multe ori competiția de la Paris și continuă să urmărească noi recorduri, într-o perioadă în care mulți dintre rivalii generației sale s-au retras deja din circuit.