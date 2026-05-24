Start catastrofal pentru Emma Răducanu la Roland Garros. A fost eliminată din primul tur

Sierra s-a impus cu 6-0, 7-6, într-un meci în care Răducanu a avut mari probleme în primul set și a comis numeroase erori neforțate.

Pentru britanică este prima eliminare în runda inaugurală la Roland Garros. Până acum, Emma Răducanu reușise de fiecare dată să treacă de primul tur la turneul parizian, potrivit The Independent.

Primul set a durat doar 25 de minute și a fost dominat clar de jucătoarea din Argentina.

Răducanu a acumulat 15 erori neforțate în primul act. Britanica a părut lipsită de ritm și a trimis multe mingi în afara terenului.

Sportiva britanică a revenit recent în competiții după o pauză de aproximativ două luni și jumătate cauzată de probleme medicale apărute după o infecție virală.

Ea a ales să continue sezonul pe zgură înaintea turneelor pe iarbă, însă rezultatele nu au fost cele așteptate.

La începutul săptămânii, Răducanu fusese învinsă și la turneul de la Strasbourg, unde pierduse un meci echilibrat în fața franțuzoaicei Diane Parry.

La Roland Garros, Emma Răducanu a arătat semne de revenire în setul secund

După ce a fost condusă cu 4-1, Emma Răducanu a început să prelungească schimburile și să profite de greșelile adversarei.

Britanica a revenit până la 5-5 și a reușit chiar să împingă setul în tie-break, după ce a făcut break într-un moment important.

În timpul meciului, camerele au surprins-o pe Răducanu tușind și încercând să își revină în timpul pauzelor, semn că efectele problemelor medicale din ultimele luni nu au dispărut complet.

În tie-break, Solana Sierra a preluat rapid controlul și s-a desprins la 5-1.

Emma Răducanu nu a mai reușit să revină, iar meciul s-a încheiat după un total de 42 de erori neforțate comise de britanică.

Pentru Solana Sierra, aflată doar la al șaselea turneu de Grand Slam al carierei, victoria reprezintă una dintre cele mai importante performanțe de până acum. Argentinianca este considerată o jucătoare solidă pe zgură, însă era cotată cu șansa a doua înaintea meciului.

Emma Răducanu își va îndrepta acum atenția spre sezonul pe iarbă, suprafață pe care a avut, în general, rezultate mai bune de-a lungul carierei.