Emma Răducanu se califică în semifinalele turneului de la Queen’s. Premieră pentru britanica de origine română

Partida, programată inițial vineri, a fost amânată pentru sâmbătă din cauza întârzierilor provocate de ploaie. Organizatorii au fost nevoiți să reprogrameze mai multe meciuri după ce joi nu s-a disputat niciun joc, iar ultimul sfert de finală, cel dintre Răducanu și Rakhimova, nu a mai putut fi disputat din cauza întunericului.

Favorita publicului londonez a continuat forma excelentă arătată în această săptămână, după victoriile obținute fără set pierdut în fața Annei Blinkova și a româncei Sorana Cîrstea.

Răducanu a controlat primul set, câștigat cu 6-3, în ciuda unei întreruperi de aproximativ patru minute cauzate de survolul aeronavelor participante la ceremonia „Trooping the Colour”, organizată cu ocazia paradei oficiale dedicate regelui Marii Britanii.

Setul secund a fost mai complicat pentru campioana de la US Open 2021. După ce a condus de două ori cu break și a servit pentru meci la 5-4, britanica a fost egalată de adversară.

În plus, ea a solicitat intervenția echipei medicale după ce a alunecat pe iarbă și a revenit pe teren cu un bandaj aplicat pe coapsă. În cele din urmă, Răducanu și-a regăsit ritmul și s-a impus după o oră și 45 de minute de joc.

„Mândră de modul în care am reușit să revin”

„A fost foarte dificil. Kamilla a jucat un tenis incredibil, a ajuns la foarte multe mingi și mi-a făcut meciul foarte complicat. A fost o partidă cu multe suișuri și coborâșuri și sunt recunoscătoare pentru susținerea pe care am primit-o în momentele grele din finalul setului secund”, a declarat Răducanu după meci.

Referitor la accidentarea suferită în timpul partidei, britanica a precizat că a resimțit efectele căzăturii, însă a reușit să gestioneze situația.

„Cred că a fost și adrenalina, dar căzătura a fost destul de dură. Simțeam că sunt într-o poziție bună în meci, însă pe iarbă astfel de lucruri se pot întâmpla. Mi-a fost greu după acel moment, dar sunt foarte mândră de modul în care am reușit să revin”, a spus ea.

Prima semifinală la un turneul WTA pe iarbă

Succesul de la Queen’s reprezintă o premieră pentru Răducanu, care ajunge pentru prima dată în semifinalele unui turneu disputat pe iarbă. Până acum, cele mai bune rezultate ale sale pe această suprafață erau două sferturi de finală, la Nottingham, în 2023 și 2024.

În penultimul act al competiției, Răducanu o va întâlni pe americanca Iva Jovic, meci programat tot sâmbătă. Jovic se află la rândul său la cea mai importantă performanță a carierei pe iarbă. Cele două nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul profesionist.

Cealaltă semifinală le opune pe croata Donna Vekić și britanica Katie Boulter, cea care a produs una dintre surprizele turneului prin eliminarea Elenei Rîbakina, locul 2 mondial, în sferturile de finală.

Turneul de la Queen’s reprezintă una dintre principalele competiții de pregătire pe iarbă înaintea startului Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al sezonului, programat să înceapă pe 29 iunie.