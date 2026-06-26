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Gabriela Ruse se confruntă cu Karolina Muchova pentru un loc în finala turneului WTA de la Bad Homburg

Jucătoarea română de tenis Elena-Gabriela Ruse o va întâlni vineri pe cehoaica Karolina Muchova în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg (Germania), competiție dotată cu premii totale de peste un milion de dolari și disputată pe iarbă.
Gabriela Ruse se confruntă cu Karolina Muchova pentru un loc în finala turneului WTA de la Bad Homburg
sursă foto: Olimpik/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
26 iun. 2026, 08:26, Sport
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Ruse (27 ani, locul 105 WTA), venită din calificări, traversează una dintre cele mai bune perioade ale sezonului, după ce a ajuns în a șaptea semifinală din carieră și a doua din acest an în circuitul WTA. Românca le-a eliminat la Bad Homburg pe Linda Noskova, Anna Kalinskaia și, în sferturile de finală, pe americanca Emma Navarro, cap de serie numărul şase, pe care a învins-o cu 6-4, 6-2, în doar o oră și 15 minute.

Succesul în fața lui Navarro a reprezentat a treia victorie consecutivă obținută de Ruse în fața unei jucătoare din Top 25 mondial în această săptămână. Totodată, a fost primul succes al româncei în fața americancei, după trei înfrângeri în precedentele confruntări directe.

„Condițiile au fost foarte dificile. Nu îmi place deloc să joc pe o asemenea căldură, chiar urăsc asta. Dar nu pot schimba nimic”, a declarat Ruse după calificare.

După un început dificil de sezon, în care nu a reușit să treacă de primul sau al doilea tur în zece dintre primele 12 turnee disputate, Ruse pare să își fi regăsit forma pe suprafața sa favorită. Românca a ajuns la 13 victorii pe iarbă din 2025 până în prezent, după ce anul trecut a disputat finala turneului de la Rosmalen.

Muchova vizează prima finală pe iarbă din carieră

De cealaltă parte, Karolina Muchova (28 ani, locul 11 WTA), cap de serie numărul patru, s-a calificat în prima semifinală pe iarbă din carieră după ce a revenit spectaculos în sfertul de finală cu daneza Clara Tauson, impunându-se cu 1-6, 6-2, 6-4, după puțin peste două ore de joc.

Campioană la Doha și finalistă la Stuttgart în acest sezon, Muchova vizează prima sa finală pe iarbă și a treia finală din 2026. Totodată, cehoaica a obținut deja mai multe victorii în acest an decât în întreg sezonul precedent.

În confruntările directe, Muchova conduce cu 1-0, după victoria cu 6-4, 6-1 obținută la Auckland, în 2023. Ruse va încerca să ajungă în a cincea finală a carierei și în a doua pe iarbă, având șansa de a pune capăt unei perioade fără trofeu în circuitul WTA care durează din 2021, când s-a impus la Hamburg.

Partida este programată după ora 16:00, în urma primei semifinale, dintre japoneza Naomi Osaka, cap de serie numărul șase, și chinezoaica Wang Xinyu.

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