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Gabriela Ruse joacă marți în turul al doilea la turneul WTA 1000 de la Toronto. Premieră pentru jucătoarea română

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse va evolua marți împotriva rusoaicei Anastasia Potapova, care reprezintă Austria, în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Toronto (Rogers Cup), după ce a obținut prima victorie din carieră pe tabloul principal al competiției.
Gabriela Ruse joacă marți în turul al doilea la turneul WTA 1000 de la Toronto. Premieră pentru jucătoarea română
sursă foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 aug. 2026, 07:24, Sport
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Gabriela Ruse, aflată pe locul 77 WTA, a trecut în runda inaugurală de americanca Peyton Stearns (57 WTA). Românca s-a impus luni noapte cu scorul de 6-0, 7-5, după o oră și 41 de minute de joc.

Ruse a dominat categoric primul set, câștigat cu 6-0 în doar 31 de minute, însă a fost condusă cu 4-0 în actul secund. Ea a reușit însă o revenire spectaculoasă și a închis partida în două seturi, obținând primul succes din carieră la Rogers Cup.

Adversara din turul secund va fi Anastasia Potapova, ocupanta locului 27 mondial și cap de serie numărul 24.

Cele două se vor înfrunta marți, după ora 21:00, pentru un loc în optimile de finală ale competiției.

Ruse vine la Toronto după un sezon de iarbă în care a atins sferturile de finală la ‘s-Hertogenbosch și semifinalele la Bad Homburg, înainte ca problemele medicale să îi afecteze parcursul la Wimbledon și la turneul WTA de la Iași.

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