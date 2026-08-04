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Bianca Andreescu, după eliminarea de la Toronto: Simt uneori că îmi dezamăgesc familia

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu, campioana din 2019 a turneului WTA 1000 de la Toronto și sportivă cu origini românești, a declarat că înfrângerea suferită în primul tur al ediției din acest an a fost greu de acceptat, mărturisind că uneori simte că își dezamăgește familia și echipa.
Bianca Andreescu, după eliminarea de la Toronto: Simt uneori că îmi dezamăgesc familia
sursă foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 aug. 2026, 08:13, Sport
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Beneficiară a unui wildcard, Andreescu a fost învinsă luni noapte de cehoaica Nikola Bartunkova, deși a condus cu 5-2 în primul set și a avut trei mingi de set. Adversara a revenit și s-a impus cu 7-5, 6-4.

„Este greu. Primesc multe invitații și îmi doresc să profit de fiecare oportunitate. Simt uneori că îmi dezamăgesc echipa, familia și susținătorii. Sunt o persoană care analizează foarte mult lucrurile și încerc să lucrez la asta prin meditație, dar uneori emoțiile mă copleșesc”, a declarat Andreescu într-o conferință de presă după meci.

Fostă ocupantă a locului patru mondial, jucătoarea se află pe locul 174 WTA în prezent.

Andreescu spunea înainte de participarea la Toronto că privește diferit această etapă a carierei față de perioada în care cucerea titlul la turneul canadian și apoi US Open, în 2019.

„Nu mai încerc să devin jucătoarea care eram atunci. Mă gândesc la ce pot învăța acum și la cine sunt în 2026. S-au întâmplat multe de atunci, nu mai sunt aceeași persoană. Încerc să obțin din nou rezultate, fiind însă o persoană diferită și simt că mi-am regăsit bucuria de a juca tenis”, a afirmat canadianca.

Înaintea turneului de la Toronto, Bianca Andreescu și-a petrecut câteva zile de vacanță în România, țara de origine a părinților săi. Sportiva a publicat imagini pe rețelele de socializare din zone montane și din satul Vaideeni (județul Vâlcea), locul de unde provine familia sa.

Născută la Mississauga (Ontario, Canada) din părinți români, Andreescu a făcut primii pași în tenis în România, la Pitești, înainte ca familia să revină în Canada. Sportiva vorbește frecvent despre legătura sa cu România, pe care o consideră locul unde și-a descoperit pasiunea pentru tenis.

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