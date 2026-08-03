FCSB a revenit de la 0-2 cu Farul și a salvat un punct. Gol marcat după un corner acordat pentru tragere de timp

Farul a profitat de evoluția modestă a gazdelor din prima repriză și a deschis scorul în minutul 21. Radaslavescu a trimis mingea în fața porții, iar Doicaru a finalizat acțiunea dobrogenilor.

Fostul jucător al FCSB, Eduard Radaslavescu, a majorat avantajul Farului în prelungirile primei reprize. Mijlocașul a primit o pasă de la Ahlinvi și a înscris cu un șut spectaculos, astfel că echipa constănțeană a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri.

FCSB a marcat după un corner acordat pentru întârzierea jocului

FCSB a schimbat trei jucători la pauză, iar jocul campioanei s-a îmbunătățit. Momentul care a relansat partida a venit în minutul 56, când portarul Farului, Rafael Munteanu, a ținut mingea în mâini mai mult decât limita permisă.

Arbitrul Adrian Cojocaru a considerat că portarul a depășit cele opt secunde prevăzute de regulament și a acordat corner pentru FCSB. Decizia i-a nemulțumit pe constănțeni, care au susținut că portarul nu întârziase suficient de mult repunerea.

Din lovitura de colț executată de Octavian Popescu, mingea a ajuns la Dawa, care a trimis spre poartă. Rafael Munteanu a intervenit, însă balonul depășise deja în întregime linia porții, iar golul a fost validat după verificarea VAR.

Regula introdusă de IFAB prevede că echipa adversă primește un corner atunci când portarul controlează mingea cu mâinile mai mult de opt secunde. Arbitrul trebuie să indice vizibil ultimele cinci secunde ale numărătorii. Măsura a fost introdusă pentru a limita tragerile de timp și a înlocuit vechea sancțiune, care prevedea acordarea unei lovituri libere indirecte.

Tănase a ratat un penalty, Joao Paulo a egalat

FCSB a avut ocazia să egaleze la scurt timp după golul lui Dawa. Florin Tănase a fost faultat în careu de Ahlinvi, iar arbitrul a acordat penalty. Tot Tănase a executat, însă Rafael Munteanu a ghicit direcția și a respins șutul.

Farul putea închide partida în minutul 79, dar Tănasă și Banu au ratat din apropierea porții.

Ratările i-au costat pe constănțeni. În minutul 86, după o fază prelungită de atac, Joao Paulo a trimis mingea în plasă și a stabilit scorul final, 2-2. Golul a fost validat după o verificare VAR îndelungată, arbitrii analizând o posibilă poziție de ofsaid.

Prin acest rezultat, FCSB a ajuns la șapte puncte și a revenit pe primul loc în SuperLiga, fiind la egalitate cu Rapid, dar având un golaveraj mai bun. În etapa următoare, FCSB va juca în deplasare cu Sepsi, iar Farul va primi vizita formației Csikszereda.