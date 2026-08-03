U Cluj, victorie cu FC Botoșani după ce a fost condusă la pauză

FC Botoșani a deschis scorul în minutul 38. Dumiter a înscris din pasa lui Hervin Ongenda, fără să-i ofere vreo șansă portarului Ștefan Lefter.

Universitatea Cluj a egalat în minutul 50, prin Alibek Aliev. Atacantul a transformat o lovitură de la 11 metri acordată după un henț comis de Andrei Miron.

Clujenii au întors scorul în minutul 74. Oucasse Mendy a marcat golul victoriei și a adus cele trei puncte pentru formația gazdă.

Partida s-a disputat la Sfântu Gheorghe, deoarece Cluj Arena nu este disponibilă în această perioadă, stadionul urmând să găzduiască festivalul Untold.

După acest rezultat, Universitatea Cluj ocupă locul al patrulea, cu șase puncte, în timp ce FC Botoșani se află pe poziția a 14-a, cu două puncte.

Echipele de start

Universitatea Cluj: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Codrea, Chipciu – Bic – Nistor, Drammeh – Stanojev, Aliev, Mendy;

Rezerve: Neofytos, Cosa, Adams, Chinteș, Poulolo, Techereș, Simion, Pinho, Pall, Macalou, Chukwu, Trică;

Antrenor: Cristiano Bergodi.

FC Botoșani: Anestis – Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș – De Vega, Papa, Ongenda – Mitrov, Dumiter, Mailat.

Rezerve: Gurău, Creț, Sadiku, Diaw, Petro, Bordeianu, Sorodoc, Țigănașu, Markovic, M. Preda.

Antrenor: Marius Croitoru.