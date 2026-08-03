Universitatea Cluj și FCSB revin în Superligă după eliminarea din cupele europene

Universitatea Cluj și FCSB revin în campionat după eliminarea din Conference League, de săptămâna trecută.

Universitatea Cluj va înfrunta FC Botoșani de la ora 18:30. Clujenii sunt neînvinși pe teren propriu în campionat de la eșecul cu FCSB (0-2), din 1 noiembrie 2025, serie în care au adunat 12 victorii și două remize. De cealaltă parte, FC Botoșani a câștigat o singură dată în deplasare în precedentele 14 meciuri de campionat, bilanțul fiind completat de patru egaluri și nouă înfrângeri.

Un posibil moment de referință al partidei îl reprezintă prezența lui Dan Nistor, care, dacă va evolua, va ajunge la meciul cu numărul 515 în prima ligă și îl va egala pe Ionel Dănciulescu în clasamentul all-time al prezențelor în primul eșalon.

U Cluj a bifat o victorie și o înfrângere în primele două etape ale noului sezon. FC Botoșani a încheiat la egalitate ambele partide disputate.

Cele două echipe s-au întâlnit de 14 ori în Superligă, Universitatea având avantaj în confruntările directe, cu șapte victorii, față de cele trei ale botoșănenilor, în timp ce patru meciuri s-au încheiat la egalitate.

De la ora 21:30, FCSB va primi vizita formației Farul Constanța. Fosta campioană conducea clasamentul după primele două etape, cu punctaj maxim și un golaveraj de 4-0, în timp ce Farul ocupa locul șase, cu o victorie și o înfrângere.

FCSB a câștigat ultimele două meciuri din campionat și este neînvinsă în șapte dintre precedentele opt confruntări din Superligă cu Farul. Ultimul duel direct, disputat în aprilie 2026 la Ovidiu, s-a încheiat cu victoria bucureștenilor, scor 3-2.

Constănțenii nu au mai obținut o victorie în deplasare în campionat din 25 ianuarie, înregistrând ulterior două remize și șase înfrângeri.