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Finalele turneului de tenis de la Washington, amânate pentru luni seară din cauza ploii. Finala feminină, întreruptă în setul secund

Finalele de simplu ale turneului de tenis DC Open de la Washington (ATP 500/WTA 500) au fost amânate pentru luni seară din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din capitala Statelor Unite ale Americii.
Finalele turneului de tenis de la Washington, amânate pentru luni seară din cauza ploii. Finala feminină, întreruptă în setul secund
sursă foto: Kyle Gustafson/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
03 aug. 2026, 07:17, Sport
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Finala feminină a turneului de la Washington, dintre americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial, și filipineza Alexandra Eala, locul 28 WTA, a fost întreruptă în setul al doilea și va fi reluată luni, de la ora 19:00.

Pegula conduce cu 6-4, 2-1 în setul secund, iar la reluarea jocului va fi la serviciu. Meciul, programat inițial pentru duminică seară, a început cu aproximativ trei ore întârziere din cauza furtunilor din zonă. Ploaia a întrerupt jocul, iar organizatorii au decis ulterior amânarea definitivă pentru luni.

Alexandra Eala încearcă să cucerească primul titlu WTA din carieră la Washington. Jessica Pegula vizează al doilea trofeu la Washington, după cel din 2019, și al 12-lea titlu WTA din carieră.

Finala masculină dintre americanul Taylor Fritz, cap de serie numărul trei, și spaniolul Rafael Jodar, în vârstă de 19 ani, nu a putut începe duminică din cauza ploii. Partida este programată luni, nu înainte de ora 20:00, după încheierea finalei feminine.

Fritz urmărește să obțină primul său titlu ATP din acest sezon. Jodar încearcă să câștige al doilea trofeu ATP al anului, după succesul obținut la Marrakech. Spaniolul și-a asigurat deja cea mai bună clasare a carierei, urmând să urce cel puțin pe locul 15 mondial. O victorie la Washington l-ar propulsa până pe poziția a 12-a în ierarhia ATP.

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