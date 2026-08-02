Naționala masculină de volei va întâlni Grecia, Danemarca și Estonia înaintea EuroVolley 2026

Naționala masculină de volei, pregătită de selecționerul Sergiu Stancu, se află în cantonament la Ploiești până pe 24 august, urmând ca apoi să se mute la Cluj-Napoca, gazda meciurilor din Grupa D a Campionatului European din 2026, potrivit Federației Române de Volei.

Primele teste pentru Naționala masculină de volei sunt programate la Atena, pe 13 și 14 august, împotriva Greciei. Ulterior, România va întâlni Danemarca în trei partide amicale, programate la Ploiești, pe 21, 22 și 23 august. Ultimele două jocuri de verificare vor avea loc la Cluj-Napoca, pe 29 și 30 august, în compania Estoniei.

„Suntem convinși că aceste meciuri ne vor duce unde ne dorim, și anume ca la startul competiției să fim în cea mai bună situație posibilă și cu încrederea necesară abordării acestei competiții foarte importante pentru noi”, a declarat selecționerul Sergiu Stancu.

România va găzdui meciurile Grupei D a Campionatului European, competiție organizată în perioada 9-26 septembrie în România, Italia, Bulgaria și Finlanda.

Programul României la EuroVolley 2026:

9 septembrie: România – Letonia (20:00)

11 septembrie: România – Elveția (20:00)

12 septembrie: România – Germania (20:00)

14 septembrie: România – Turcia (20:00)

16 septembrie: România – Franța (20:00)

Primele patru clasate se vor califica în optimile de finală.

„Nu am dubii că toată lumea va pune inimă și suflet pentru România. Contează foarte mult și partea fizică, pentru că la nivelul acesta orice mică problemă, orice mică accidentare poate schimba balanța pe teren. Contează foarte mult ca cel mai bun lot al României să fie disponibil la începutul acestei frumoase competiții și să ne bazăm pe toți cei care sunt alături de noi acum”, a spus selecționerul.

La precedenta ediție a Campionatului European, în 2023, România a ajuns până în optimile de finală, după ce a trecut de faza grupelor, fiind eliminată ulterior de Franța.

România are cinci medalii în palmares la Europenele masculine, dintre care una de aur, obținută la ediția din 1963, când a fost, de asemenea, gazdă a competiției.

Lotul naționalei masculine de volei a României:

Coordonatori

Claudiu Dumitru, Tudor Balu, Sebastian Bratu

Universali

Alex Rață, George Breban, David Țăranu Runcan

Extreme

Rareș Bălean, Luca Martonos, Danie Chițigoi, David Dinculescu, Adrian Aciobăniței, Marian Bala

Centri

Bela Bartha, Ștefan Lupu, Robert Călin, Andrei Butnaru, Tudor Magdaș

Libero

Vlad Kantor, Sergio Diaconescu, Carol Kosinski

Staff tehnic

Antrenor principal: Sergiu Stancu

Antrenor secund: Cristian Imhoff

Preparator fizic: Radu Mandache

Kinetoterapeut: Horia Dinu

Statistician: Panagiotis Kountouridis

Team-manager: Petrișor Macovei