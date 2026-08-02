David Popovici vizează noi titluri europene la Paris, după stagiul de pregătire cu Pan Zhanle

Întrecerile de înot sunt programate în perioada 10-16 august, iar Popovici este așteptat să ia startul în probele sale favorite, în orașul în care, în urmă cu doi ani, a cucerit aurul olimpic la 200 m liber și bronzul la 100 m liber.

Înotătorul român a declarat în această primăvară că așteaptă cu nerăbdare revenirea în capitala Franței. Sportivul a precizat, de asemenea, că pregătirea sa din acest sezon a fost orientată către Campionatele Europene.

Potrivit programului oficial al Campionatelor Europene, finala probei de 100 m liber este programată pe 12 august, în timp ce finala de la 200 m liber va avea loc pe 14 august.

Stagiu comun cu Pan Zhanle

Un element important al pregătirii pentru Europene l-a reprezentat stagiul comun efectuat la Complexul Olimpic de la Otopeni alături de chinezul Pan Zhanle, campion olimpic și deținător al recordului mondial în proba de 100 m liber.

„Nu am avut niciodată, sincer, un partener de antrenament atât de rapid, pe care să îl pot urmări și care să mă poată urmări la acest nivel și la această viteză. Este extraordinar. Eu învăț foarte multe de la el și cred că și el învață multe de la mine”, a declarat David Popovici, într-un podcast realizat de Fares Ksebati de la MySwimPro.

Campionul român a spus că rivalitatea dintre ei este una sănătoasă și îi împinge pe amândoi să își depășească limitele.

„Dacă eu merg puțin mai repede, el trebuie să meargă puțin mai repede. Dacă el merge puțin mai repede, trebuie să fac și eu același lucru. Nu există nicio șansă să îl las să mă învingă și nici el nu mă va lăsa pe mine. Amândoi avem orgolii mari, dar tocmai asta ne face mai buni. Asta înseamnă sportul și competiția atunci când există fair-play și respect. Ne respectăm foarte mult unul pe celălalt”, a mai spus înotătorul român.

Totodată, românul a vorbit despre schimbarea de mentalitate prin care a trecut după Jocurile Olimpice de la Paris. El a explicat că pauza luată după competiție l-a ajutat să redescopere plăcerea de a înota.

„Antrenamentele se simt mult mai bine decât în urmă cu doi ani. Vin la bazin cu zâmbetul pe buze și sunt fericit, lucru care nu se întâmpla înainte. Acum mă pot bucura din nou de proces”, a spus el.

David Popovici are în palmares patru medalii de aur la Campionatele Europene. Sportivul român a câștiga probele de 100 m și 200 m liber la precedentele două ediții: Roma 2022 și Belgrad 2024.