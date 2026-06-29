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David Popovici va face un cantonament comun cu înotătorul chinez Pan Zhanle, în România

David Popovici a anunțat, luni, că va face un cantonament comun de pregătire cu înotătorul chinez Pan Zhanle, care a venit în România alături de echipa sa.
David Popovici va face un cantonament comun cu înotătorul chinez Pan Zhanle, în România
Sursa foto: Facebook/David Popovici
Iulian Moşneagu
29 iun. 2026, 14:17, Sport
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„Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle și echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire”, a scris David Popovici într-o postare pe Facebook.

Înotătorul român a spus că această colaborare va fi „un schimb valoros de experiență” pentru toți cei implicați.

„Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experiență pentru noi toți, atât pe plan sportiv, cât și cultural. Eu încă exersez cum să spun corect «Bun venit!» în mandarină”, a transmis Popovici.

David Popovici le-a cerut jurnaliștilor și fanilor să respecte caracterul profesional al programului pe durata cantonamentului.

„Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi – jurnaliști și fani – să ne susțineți prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului”, a scris sportivul.

Pan Zhanle deține recordul mondial la 100 metri liber, cu timpul de 46,40 secunde. Recordul a fost deținut anterior de David Popovici.

David Popovici a avut o evoluție foarte bună săptămâna trecută la Trofeul Settecolli, competiție desfășurată la Roma. Sportivul român a câștigat trei medalii: aur în probele de 100 m liber și 200 m liber și argint la 50 m liber.

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