Gianni Infantino, tot mai contestat. Cine ar putea prelua conducerea FIFA?

Gianni Infantino a abandonat proiectul care prevedea atragerea unor investitori privați în competițiile FIFA, după opoziția puternică exprimată de mai multe organizații importante din fotbalul mondial. UEFA a mers până la a declara că și-a pierdut încrederea în actuala conducere a FIFA, în timp ce Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) și Confederația de Fotbal din America de Nord, Centrală și Caraibe (CONCACAF) au criticat modul în care a fost gestionat proiectul și procesul de consultare.

În plus, Carlos Cordeiro, consilier special al lui Infantino și membru al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială din 2026, și-a anunțat vineri demisia, în semn de protest față de proiectul controversat.

Totodată, directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, citat de BBC, a declarat că administrația forului mondial a fost „indusă în eroare” în legătură cu proiectul.

Infantino păstrează susținerea unei părți a federațiilor

În ciuda presiunilor, mai mulți foști oficiali ai FIFA cred că Gianni Infantino rămâne favorit pentru un nou mandat, dacă își păstrează sprijinul federațiilor naționale.

Fostul președinte al Federației Engleze de Fotbal, David Bernstein, consideră că, într-o organizație obișnuită, un lider aflat într-o astfel de situație ar fi fost înlocuit. Totuși, el a subliniat că FIFA funcționează diferit, iar sprijinul federațiilor membre este decisiv.

La rândul său, Jim Boyce, fostul vicepreședinte FIFA, consideră că Infantino are în continuare suficiente voturi pentru a câștiga încă un mandat de patru ani, deși avertizează că situația s-ar putea schimba dacă actuala criză se va adânci.

Infantino conduce FIFA din 2016, când l-a învins în alegeri pe șeicul Salman bin Ebrahim Al Khalifa. De atunci, el a fost reales de două ori, fără contracandidat.

Cine sunt posibilii succesori

În cazul în care Gianni Infantino nu va mai conduce FIFA, mai multe nume sunt considerate posibili succesori.

Unul dintre favoriți este Victor Montagliani, președintele CONCACAF și fost șef al federației canadiene. Acesta este apreciat pentru rolul avut în organizarea Cupei Mondiale din 2026 și pentru experiența sa în administrația fotbalului.

Un alt nume este Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, președintele Confederației Asiatice de Fotbal (AFC). El conduce forul continental din 2013 și a fost principalul contracandidat al lui Infantino la alegerile din 2016.

Printre variante este menționat și Nasser Al-Khelaifi, președintele clubului Paris Saint-Germain și al Asociației Cluburilor Europene de Fotbal (European Football Clubs), organizație care reprezintă peste 800 de cluburi din Europa. Cu toate acestea, surse apropiate acestuia au declarat că nu este interesat să candideze la conducerea FIFA.

Mattias Grafström, actualul secretar general al FIFA și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Gianni Infantino, figurează și el printre posibilii succesori. Însă apropierea sa de actuala conducere ar putea reprezenta un dezavantaj într-un eventual scrutin.

Alegerile vor avea loc în martie 2027

Următorul președinte al FIFA va fi ales la cel de-al 77-lea Congres al organizației, programat în martie 2027, în Maroc. Candidații își pot depune candidaturile până la 18 noiembrie 2026.

Până acum, Gianni Infantino nu și-a anunțat intenția de a renunța la funcție.