Gianni Infantino anunță retragerea proiectului de investiții private al FIFA în urma unei opoziții masive

Planul FIFA de a vinde participații private la viitoarele turnee ale Cupei Mondiale, care a stârnit reacții negative din partea fanilor și a asociațiilor de fotbal din întreaga lume, a fost abandonat, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino, vineri într-un comunicat de presă, potrivit CNN.

„După ce am ascultat cu atenție toate opiniile, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai sunt în interesul obiectivului stabilit inițial”, a declarat Infantino . „Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să ne unim și să ne îmbunătățim.”

„Prin urmare, această propunere nu va continua.”

FIFA și Infantino au anunțat marți planurile de a înființa o filială separată, care implică investiții de capital privat, care ar controla drepturile comerciale și operaționale ale unuia dintre cele mai mari evenimente sportive din lume.

Propunerea a fost ulterior subiectul unor analize și critici intense din partea multor părți ale lumii, UEFA afirmând că „sufletul și guvernanța” jocului sunt amenințate. FIFA a declarat însă că banii generați vor fi reinvestiți în acest sport.

UEFA anunțase că va boicota Campionatul Mondial

Infantino a spus că obiectivul său este acum să reunifice lumea fotbalului după acest dezastru.

„Mergând mai departe, intenția mea este să reunesc toate părțile interesate în zilele și săptămânile următoare, în spiritul interesului comun pentru jocul nostru și cu obiectivul de a continua dezvoltarea fotbalului peste tot, în special în acele țări care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru”, a concluzionat el.

Infantino se trezise din ce în ce mai izolat pe măsură ce presiunea și opoziția împotriva planului forului de conducere al fotbalului mondial de a injecta bani privați în competițiile sale se acumulau.

UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a amenințat joi că va boicota viitoarele ediții ale Cupei Mondiale masculine și feminine, ca reacție la propunere.