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Mihai Silvășan își încheie mandatul de antrenor al naționalei masculine de baschet. FRB: Ușa Echipei Naționale rămâne deschisă

Mihai Silvășan își încheie mandatul de antrenor principal al naționalei masculine de baschet, după doi ani și jumătate de la semnarea contractului. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Baschet.
Mihai Silvășan își încheie mandatul de antrenor al naționalei masculine de baschet. FRB: Ușa Echipei Naționale rămâne deschisă
Mihai Silvășan. Sursa foto: Flaviu Buboi/Mediafax Foto
Diana Nunuț
31 iul. 2026, 20:36, Sport
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Federația Română de Baschet (FRB) a anunțat, vineri, încheierea mandatului lui Mihai Silvășan în funcția de antrenor principal al echipei naționale masculine de seniori, după doi ani și jumătate de la semnarea contractului.

Într-o postare pe Facebook, FRB a precizat că fostul căpitan al naționalei a revenit în 2024 pentru a conduce echipa din postura de selecționer, după ce anterior reprezentase România ca jucător.

„În mandatul său, tricolorii au disputat 14 meciuri oficiale și au obținut 8 victorii, trecând de două faze consecutive de pre-calificare și ajungând în FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers. Au rămas câteva seri speciale. Victoria cu Ungaria la Oradea. Succesul cu 101-96 împotriva Portugaliei. Și victoria cu 73-66 în fața Greciei, primul succes al României împotriva elenilor după mai bine de cinci decenii”, spune FRB în mesajul publicat pe Facebook.

Mihai Silvășan: Au trecut doi ani și jumătate în care cred eu că naționala României a progresat

La finalul mandatului, Mihai Silvășan a transmis un mesaj de mulțumire.

„În primul rând, întotdeauna când am fost convocat și mi s-a cerut să merg la echipa națională am făcut-o cu foarte mult drag, indiferent că a fost vorba de perioada în care am fost jucător, de cea în care am fost antrenor la selecționata U20, sau de cea în care am fost antrenor secund și, evident, acum, când am fost antrenor principal. Am făcut-o cu foarte multă plăcere și nici nu mi-a trecut prin cap să refuz vreodată naționala. Au trecut doi ani și jumătate în care cred eu că naționala României a progresat, că s-a format o echipă unită și o echipă care are mentalitatea corectă. De la început nu am vrut să mă gândesc prea mult la rezultate sau la ce obiective avem într-o fereastră sau alta. Am vrut să mă concentrez foarte mult pe a ne găsi cea mai bună variantă la echipa națională, de a crea un grup unit și de a fi în cea mai bună formă a noastră la fiecare meci sau antrenament. Cred eu că am reușit în mare parte aceste lucruri și la fiecare fereastră am mers cu foarte mult drag și am întâlnit niște jucători care au venit și ei cu plăcere, cu dorință de muncă și cu dorință de a evolua”, a spus Silvășan, potrivit site-ului oficial al U-BT Cluj-Napoca.

El a precizat și ce motiv stă la baza acestei decizii.

„Am decis să spun stop, pentru moment, nu spun că nu voi mai reveni niciodată la echipa națională a României, însă pentru moment cred eu că este suficient pentru mine. O fac cu un anumit regret, însă o fac pentru că am decis să stau mai mult alături de familia mea. Știu că în acest moment este cel mai bun lucru pentru mine și pentru familia mea și vreau să mulțumesc, în primul rând, Federației și doamnei președinte Carmen Tocală pentru oportunitatea care mi s-a dat, de a conduce naționala. Vreau să le urez succes în continuare, sunt alături de echipa națională a României, voi fi suporterul numărul 1 și cine știe, poate pe viitor mă voi întoarce”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

FRB: Ușa Echipei Naționale rămâne deschisă

Reprezentanții FRB au subliniat că încheierea mandatului nu înseamnă și ruperea legăturii fostului selecționer cu reprezentativa României.

„Federația Română de Baschet îi mulțumește lui Mihai Silvășan pentru profesionalism, implicare și disponibilitate. Mulțumim tuturor jucătorilor, membrilor staffului, cluburilor și familiilor care au contribuit la acest parcurs. Încheierea acestui mandat reprezintă finalul unei etape, nu finalul legăturii lui Mihai Silvășan cu Echipa Națională. Ușa Echipei Naționale rămâne deschisă”, este mesajul transmis de FRB.

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