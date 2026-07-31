România, start excelent la Europenele de canotaj de la Varese. Nouă echipaje calificate în finale

Barca alcătuită din Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și cârmaciul Victoria Petreanu a câștigat cursa preliminară cu timpul de 5:49.79, cu peste opt secunde mai rapid decât precedentul record al competiției (5:58.13), stabilit de Țările de Jos în 2025.

Mai mult, timpul obținut de România este superior și actualului World Best Time (5:52.99), stabilit tot de echipajul tricolor la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Conform regulamentului, însă, recordurile mondiale nu pot fi omologate la Campionatele Europene.

România și-a asigurat calificarea în finalele continentale prin următoarele echipaje:

W8+ (8+1 rame feminin) – Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș, cârmaci Victoria Petreanu – locul 1 în cursa preliminară și nou record al Campionatelor Europene.

M8+ (8+1 rame masculin) – Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu, cârmaci Rucsandra Bucșa – locul 1 în cursa preliminară.

W2- (dublu rame feminin) – Simona Radiș și Adriana Adam – locul 1 în serie și calificare directă în finală.

M2- (dublu rame masculin) – Ștefan Berariu și Florin Lehaci – locul 1 în serie și calificare directă în finală.

W4- (4 rame feminin) – Manuela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu și Roxana Anghel – locul 1 în serie și calificare directă în finală.

M4- (4 rame masculin) – Cosmin Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă – locul 1 în serie și calificare directă în finală.

W4x (4 vâsle feminin) – Mariana Dumitru, Emanuela Ciotău, Andrada Moroșanu și Iulia Bălăucă – locul 3 în serie, calificare în Finala A cu unul dintre cei mai buni timpi.

M4x (4 vâsle masculin) – Mihăiță Țigănescu, Florin Horodișteanu, Andrei Cornea și Ioan Prundeanu – locul 2 în serie și calificare directă în finală.

M2x (dublu vâsle masculin) – Andrei Lungu și Marian Enache – locul 2 în semifinală și calificare în finală.

Două echipaje, în semifinale

Alte două ambarcațiuni românești vor continua lupta pentru medalii în semifinale:

W1x (schif simplu feminin) – Bianca Ifteni, campioană mondială U23, a terminat pe locul secund în seria sa și s-a calificat în semifinală, la debutul european la seniori.

M1x (schif simplu masculin) – Mihai Chiruță, medaliat cu bronz la ediția precedentă a Europenelor, a avansat în semifinale după un loc 4 în serie.