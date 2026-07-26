Titlu mondial istoric pentru România la Mondialele U23 de canotaj. Trei medalii, în ultima zi a competiției de la Duisburg

Bianca-Camelia Ifteni a devenit campioană mondială la simplu feminin, performanță care a adus României prima medalie din istorie în această probă la Campionatele Mondiale U23.

Ifteni, vicecampioană mondială de juniori în 2025, a avut un start mai lent, însă a recuperat spectaculos în a doua jumătate a cursei. După ce spaniola Esther Fuerte conducea la jumătatea întrecerii, românca a accelerat decisiv în ultimii 1.000 de metri, a trecut în frunte după borna de 1.500 m și s-a impus în fața irlandezei Sophia Young și a sportivei din Spania.

„Sunt foarte emoționată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. Știam că Spania și Irlanda au un start mai puternic, dar antrenorii mei îmi spuneau să rămân calmă, pentru că arma mea secretă este ultimii 1.000 de metri”, a declarat Ifteni după cursă.

Medalii în probe introduse în premieră la actuala ediție a campionatelor

România a obținut și medalia de argint în prima finală din istoria probei de dublu rame mixt, prin David Costel Chitic și Stejara Olariu. Echipajul român, cel mai rapid în serii, a fost implicat într-o luptă strânsă pentru aur cu Grecia și Germania. În ultimii metri, grecii Konstantinos Giannoulis și Dimitra Kontou s-au impus cu un avans de doar o jumătate de secundă în fața românilor, stabilind totodată cea mai bună performanță mondială Under-23 a noii probe.

După cursă, Konstantinos Giannoulis a recunoscut valoarea adversarilor români. „Am avut o cursă foarte bună cu românii, au fost foarte rapizi. Am crezut că nu îi vom depăși pe final, pentru că românii sunt cunoscuți pentru finișul lor, dar am tras cu sufletul și am reușit să trecem primii linia de sosire”, a spus campionul mondial.

Ultima medalie a delegației României a fost obținută în proba de opt plus unu mixt, introdusă în premieră în programul Campionatelor Mondiale Under-23.

Echipajul format din Iuliana Irina Cantoriu, Andreea Petraș, Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Tașcă, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincai, Antonel Avăcăritei, Sergiu Anfimov și Maria-Antonia Iancu (cârmaci) a cucerit argintul. Statele Unite ale Americii și-au adjudecat medalia de aur, în timp ce echipajul din Țările de Jos a completat podiumul.