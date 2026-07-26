Amenzi de aproape 20.000 de lei, după meciul Dinamo – Universitatea Craiova

Jandarmii au sesizat organele de urmărire penală în două cazuri privind suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni legate de materiale explozive și de droguri, se arată duminică într-un comunicat al instituției.

Din totalul sancțiunilor contravenționale, două amenzi, în valoare de 6.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar alte două, în valoare de 7.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor legale.

De asemenea, jandarmii au dispus șase sancțiuni complementare constând în interzicerea accesului la competițiile sportive pentru perioade de șase luni sau un an.

Jandarmeria Capitalei a precizat că verificările continuă pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat prevederile legale.

Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova a făcut parte din etapa a 2-a din Superliga României de fotbal.