FC Argeș transferă un mijlocaș nigerian cu aproape 90 de meciuri în prima ligă a Greciei

Născut la 24 aprilie 2000, Alagbe are 1,87 metri și evoluează în principal ca mijlocaș defensiv, dar poate fi folosit și în centrul apărării.

Fotbalistul nigerian ajunge la FC Argeș după o perioadă petrecută în fotbalul grec. Transferat de Asteras Tripolis în vara anului 2019, el a adunat 89 de apariții și patru goluri în prima ligă a Greciei.

În sezonul trecut a disputat 26 de meciuri în toate competițiile și a înscris un gol.

În perioada în care s-a aflat sub contract cu Asteras, Alagbe a fost împrumutat în Luxemburg, la Jeunesse Esch și Progrès Niederkorn, după care a revenit în Grecia, unde s-a impus ca titular în echipa din Tripoli.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, mijlocașul nigerian are o cotă de piață de 600.000 de euro.